玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

范怡文。（記者王聰賢/攝影）

在八○年代和張清芳對唱「那些日子以來」成名的歌手范怡文，24歲那年轉戰服飾業淡出演藝圈，她的品牌在兩岸市場有聲有色，遠至新疆 都設有分店，資本額超過2億台幣（651.3萬美元），不過公司最巔峰之際，她遭親姊背叛，一夕之間從億萬CEO 變成鉅額欠款的債務人，范怡文坦言當時全靠朋友接濟，這些年來則靠變賣珠寶維持生活。

年近60的范怡文，身材保持得相當好，舉手投足間充滿昔日星味，洪亮嗓音則有女強人架勢，回憶37年前和張清芳對唱，她笑說：「我們當時在錄音間分開配唱，根本不知道是要對唱，第一次合作就是直接上台演出。」電視台播她們的歌，竟然收到許多觀眾投書，「太多人寫信問這兩個人到底長怎樣，我們才開始上三台跑通告。」

范怡文和張清芳都是處女座，范怡文還清楚記得兩人的生日差3天，「我們從來沒有意見不合，她比較女性化，我則是男性化，我們全台跑透透，一上車就睡覺，快到了就趕緊在車上化妝。」

不過她後來轉戰服飾界，和張清芳漸漸斷了聯絡，上一回見面是12年前方芳芳的50歲生日宴上，「我住上海她住香港 ，比較少聯絡，不過生日宴上我們還是有合唱『那些日子以來』。」這次張清芳在台北開唱，可惜她有別的行程安排無法到場觀賞。

她1988年踏入服飾品牌，1999年進軍中國市場，回憶當時幾乎天天出差，跑遍歐美、中國，每天醒來都要想一下自己在哪個城市，事業風生水起之際，卻被親姊掏空公司，雙方對簿公堂，雖然范怡文最後勝訴，但她也無心再經營，「因為我24歲創業，股東都是我的家人，為了他們打拚，結果害我的也是家人，我不解我究竟為誰而戰。」

她解散成立了20年的公司，用1年善後，付完員工資遣費和貨款，她負債累累，身上剩下不到100元人民幣，吃住都靠朋友接濟。近幾年，她回歸歌壇，靠零星演出、變賣珠寶維持生活，身邊留了2個愛馬仕包，雖然不再背出門，總是留個念想，「有些東西我看了很多次，猶豫要不要留下，但轉念一想，我想要擁有的都有過了，現在就留兩個包紀念。」