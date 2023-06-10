我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

金曲曝表演卡司 蔡健雅獻唱療傷情歌

記者李姿瑩╱綜合報導
去年斬獲四大獎的金曲歌后蔡健雅，今年以表演嘉賓身分回歸金曲舞台。(圖：台視提供)
去年斬獲四大獎的金曲歌后蔡健雅，今年以表演嘉賓身分回歸金曲舞台。(圖：台視提供)

台灣第34屆金曲獎7月1日舉行頒獎典禮，日前公布首波表演卡司，包括金曲歌后蔡健雅、Matzka搭檔葛西瓦、神棍樂團聯手Yappy等，多元組合要讓觀眾耳目一新。

在去年金曲獎斬獲四項大獎的金曲歌后蔡健雅，今年將以表演嘉賓身分回歸金曲舞台，預告會與樂隊帶來陪伴大家成長的「蔡式療傷情歌」，蔡健雅表示：「想用這次的表演謝謝金曲獎一直以來給我的鼓勵，希望大家會喜歡我們特別重編的組曲。」

身為得獎紀錄保持人，蔡健雅鼓勵今年的入圍者們：「先為自己鼓掌吧！咱們都是帶著熱血沸騰的心去做我們喜歡做的音樂，其實那個才是最重要的，有做到這一點，就是給自己最好的交代，而輸贏只能留給宇宙的安排。」

本屆雙雙入圍「年度專輯獎」、「最佳原住民語歌手獎」、「最佳原住民語專輯獎」的Matzka及葛西瓦這對超級好朋友將聯手合作。Matzka及葛西瓦過去都有金曲獎演出的經驗，對於今年能同台搭檔，不約而同表示「表演比入圍還緊張」，但也做好準備，要用音樂跟大家交朋友。

曾入圍第31屆金曲獎最佳樂團獎的「神棍樂團」，將在金曲舞台展現客語音樂的多元性。他們預計搭檔「大嘻哈時代」的參賽歌手Yappy，誇下海口要帶來一個洗滌身、心、靈的客式饒舌。

入圍 原住民

上一則

劉亞仁至少吸食8毒 其中一種「警方無法透露」

下一則

創業慘賠2億 小刀：以前太衝動

延伸閱讀

網傳心臟出問題 庾澄慶嗨唱破謠言

網傳心臟出問題 庾澄慶嗨唱破謠言
林心如「光開門就很忙」搶灘 實境秀飽和了嗎？

林心如「光開門就很忙」搶灘 實境秀飽和了嗎？
18歲學霸嫩照曝光…竟是金曲特別貢獻獎的他

18歲學霸嫩照曝光…竟是金曲特別貢獻獎的他
金曲獎入圍公布 吳青峰三度挑戰歌王 徐佳瑩搶歌后

金曲獎入圍公布 吳青峰三度挑戰歌王 徐佳瑩搶歌后

熱門新聞

李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12
王力宏(左)跟李靚蕾徹底撕破臉。圖／摘自微博

李靚蕾無預警出手了…王力宏瘦到像竹竿模樣曝光

2023-06-06 18:31

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打