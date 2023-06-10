金曲曝表演卡司 蔡健雅獻唱療傷情歌

去年斬獲四大獎的金曲歌后蔡健雅，今年以表演嘉賓身分回歸金曲舞台。(圖：台視提供)

台灣第34屆金曲獎7月1日舉行頒獎典禮，日前公布首波表演卡司，包括金曲歌后蔡健雅、Matzka搭檔葛西瓦、神棍樂團聯手Yappy等，多元組合要讓觀眾耳目一新。

在去年金曲獎斬獲四項大獎的金曲歌后蔡健雅，今年將以表演嘉賓身分回歸金曲舞台，預告會與樂隊帶來陪伴大家成長的「蔡式療傷情歌」，蔡健雅表示：「想用這次的表演謝謝金曲獎一直以來給我的鼓勵，希望大家會喜歡我們特別重編的組曲。」

身為得獎紀錄保持人，蔡健雅鼓勵今年的入圍 者們：「先為自己鼓掌吧！咱們都是帶著熱血沸騰的心去做我們喜歡做的音樂，其實那個才是最重要的，有做到這一點，就是給自己最好的交代，而輸贏只能留給宇宙的安排。」

本屆雙雙入圍「年度專輯獎」、「最佳原住民 語歌手獎」、「最佳原住民語專輯獎」的Matzka及葛西瓦這對超級好朋友將聯手合作。Matzka及葛西瓦過去都有金曲獎演出的經驗，對於今年能同台搭檔，不約而同表示「表演比入圍還緊張」，但也做好準備，要用音樂跟大家交朋友。

曾入圍第31屆金曲獎最佳樂團獎的「神棍樂團」，將在金曲舞台展現客語音樂的多元性。他們預計搭檔「大嘻哈時代」的參賽歌手Yappy，誇下海口要帶來一個洗滌身、心、靈的客式饒舌。