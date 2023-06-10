創業慘賠2億 小刀：以前太衝動

彭小刀說過去投資屬於衝動派，40歲後關注穩定和風險控管。(記者王聰賢／攝影)

台灣樂團5566前成員、現為風度影業執行長彭小刀，拿出兩件私人收藏品參加拍賣會，透露40歲前自己屬於衝動型投資 ，40歲後才懂得穩定和風險控管很重要，他創業過程曾累積賠了近2億元(台幣，下同，約645萬美元)，一度一無所有，但也笑稱「現在已經慢慢回流了」。

彭小刀會開始收藏藝術品，起先是被朋友們推坑，其中一位影響他入坑的就是周杰倫，「他是非常厲害的大收藏家，影響了我對於收藏品的品味與熱情。」

彭小刀說過去投資屬於衝動派，到了40歲後開始覺得穩定和風險控管很重要，「這一路上很精采」，他指自己會設定一筆錢在藝術收藏：「我一開始的資金是300萬，到現在目前整體藝術投資的金額是800萬，我覺得藝術品就像是買房，很像爬樓梯，會賣掉通常是我已經有下一個想要投資的目標藝術品。」

他透露買過最貴的藝術品是一幅180萬的畫作，已有人開價280萬要買。日前爆出他遭到詐騙 ，以開演唱會為由讓他損失2000萬，彭小刀說他不會提告：「當初是因為警察 發現名單中有我，所以找我去做筆錄，那其實是同期做演唱會的老朋友，可能到後面資金轉不動了，才會出現這樣。」