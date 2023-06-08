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廖峻、澎澎再度同框 暢談深厚默契背後原因

記者葉君遠／綜合報導
廖峻(右)和澎澎難得為節目再合體，聊當年往事令人回味。（圖：公視提供）
廖峻(右)和澎澎難得為節目再合體，聊當年往事令人回味。（圖：公視提供）

廖峻、澎澎當年是台灣歌廳秀的傳奇組合，兩人一搭一唱默契滿分，也被喻為是台灣脫口秀始祖。公視「誰來晚餐14」本周邀來這對老搭檔，拜訪的家庭竟跟澎澎有個20年的淵源，因為家庭中大哥富源的訂婚典禮便是由她主持的，相隔多年再度重逢，眾人都感到格外興奮。

廖峻育有二女一子，兒子廖錦德也步上自己的後塵進入演藝圈發展，他在節目中與拜訪家庭聊起親子教育議題，便也大方分享自己的教育觀念。廖峻表示自己對於子女的課業成績並不看重，提起有次兒子考10分回來，他得知後便用開玩笑的方式對兒子說「很好啊，我以前考8分！」用幽默的方式把他化解掉。廖峻認為孩子只要不走歪路就好，不需要給他們太多的壓力，相信他們會找到自己喜歡的事物而努力。

廖峻與澎澎搭檔多年，是觀眾心目中最佳雙人組合，而兩人在台上默契十足的鬥嘴表演，也讓拜訪家庭誤認他們是夫妻關係。對此澎澎立馬反駁表示：「哪有！人家那麼漂亮！」廖峻也笑著附和說道：「我哪有辦法娶到這麼漂亮的」，兩人一搭一唱令現場宛如回到歌廳秀，還當場即興表演起兩人經典主題曲「母鴨與公雞」，令在場所有人都忍不住哄堂大笑。

澎澎透露她與廖峻之所以能搭檔多年，依舊能維持默契十足，宛如靈魂組合，是因為私底下的兩人個性與生活習慣完全一樣。廖峻表示：「以前合作的時候，一下台就關在自己的房間，她回她的我回我的，不交際、不應酬。」就連遇到有老闆、大飯店要請吃飯，兩人也都拒絕，寧願趕快開車回家，在路邊攤吃點小東西果腹即可。澎澎也感性表示：「我告訴你，這個人生旅途啊，要找到一個很稱職的好朋友，能帶上要表演的，我看我這一輩子是找不到第二個了，就是一個廖峻。」

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