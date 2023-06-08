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王渝萱「女鬼橋2」 鬼電梯展開驚魂冒險

記者黃保慧／綜合報導
林哲熹這次扮演校園警衛，背負著神祕的過往陰影。（圖：樂到家國際娛樂提供）
林哲熹這次扮演校園警衛，背負著神祕的過往陰影。（圖：樂到家國際娛樂提供）

在「女鬼橋2：怨鬼樓」演出女主角的王渝萱是首次嘗試鬼片，毫無疑問是她從影以來最大挑戰，除了戲分吃重之外，王渝萱也是片中的驚嚇擔當。而在「女鬼橋」中飾演神祕攝影記者的林哲熹，他最後因為要保命所以加害了五名學生，這次再度歸隊。

首次公開亮相的「女鬼橋2：怨鬼樓」預告片，讓觀眾看到許多靈異鏡頭，在影片的電梯陰森畫面，讓人不禁聯想起國外知名「藍可兒神祕電梯案件」，除此之外片中隱藏更多不同層次的電梯恐怖場景。

男主角林哲熹這次成為校園警衛的角色，在他身上背負著神祕的過往陰影，最後只能聯手王渝萱來面對內心和外在的最大恐懼。在「女鬼橋」中除了林哲熹之外，還有飾演記者的孟耿如、飾演三女的嚴正嵐、和厲鬼芯喬、張寗也都有出現在續集之中，讓觀眾再次回味到第一集的驚恐感受。有趣的是，第二集開拍時正巧遇到孟耿如及嚴正嵐同時當上媽媽，也因此她們的戲分要等到坐完月子才能拍攝，她們的回歸相當值得期待。

王渝萱形容自己在「女鬼橋2：怨鬼樓」裡的角色和劇情：「這部戲中講述一群大學生正進行AR遊戲開發，這是因為自己戲中的哥哥在變成植物人之前想要完成的遊戲，這整段故事都跟哥哥有所牽連，同時跟『女鬼橋』裡面的阿德也有一些關係，因此我們就在文華大學裡面展開了很多冒險故事。」藉由故事的發展製作團隊在片中精心策畫的AR遊戲，讓現在最夯的元宇宙概念首次出現在台灣電影裡，充滿了企圖心也希望帶給觀眾最厲害的視覺特效衝擊。

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