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小孩哭鬧不挫敗 林志玲當媽很有心得

記者黃保慧╱綜合報導
林志玲說最近孩子進入愛模仿、學說話階段，和大人有許多可愛互動。(記者李政龍╱攝影)
林志玲說最近孩子進入愛模仿、學說話階段，和大人有許多可愛互動。(記者李政龍╱攝影)

台灣女星林志玲連續四年代言冷氣空調，品牌記者會當天也是她與丈夫AKIRA登記結婚四周年的紀念日。記者會上她透露與家人們一同聚餐慶祝，面對這樣的幸福時光，她也體悟到自己人生有了新的任務。

過去總希望可以讓家人保有隱私的林志玲，鮮少分享個人家庭生活，但自從去年分享小寶貝誕生的喜訊後，接獲很多媽媽們的回饋，她發覺原來持續散布媽媽正能量，也是很重要的事。

林志玲舉例可能很多父母親對孩子的哭鬧脾氣很挫敗，但她會從另一個角度思考，「小寶貝每一天的成長，每一個可愛表情，每一句童言童語，每一次的天真笑容和撒嬌哭泣，每一次跌倒爬起，我都會好好的收進心裡，因為只有身為媽媽才會好好珍藏。我常會提醒自己，也分享給所有的媽媽，就是一定要當一個快樂的媽媽，才會有一個快樂的小寶貝」。

最近孩子開始進入愛模仿、學說話階段，目前說話多為中文、日文穿插，「但中文小小領先喔，爸爸也說要一起學中文，這樣就可以聽得懂小寶貝說的話。」看在她眼中，是一件可愛又溫馨的互動。而且小寶貝很會觀察模仿大人，會自己戴上爸爸的帽子、提著媽媽的包包，對媽媽喊「GOGO」，她開心分享：「像是和大人一樣準備好要出門囉。」

因為珍惜和家人們共處的時光，夫妻倆也約好如果工作的天數比較長，全家就會一起行動，她表示：「基本上我們家人很少分開，就是台北、東京，現在兩個地方都是我們的base（基底），如果要飛行就是全家人一起飛行。」

林志玲 隱私

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