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世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

小孩哭鬧不挫敗 林志玲曝當媽與「小寶貝」互動曝光

記者黃保慧／即時報導
林志玲代言空調活動。（記者李政龍／攝影）
林志玲代言空調活動。（記者李政龍／攝影）

林志玲（志玲姊姊）6日席連續4年代言的冷氣空調品牌記者會。當天其實也是她與丈夫AKIRA登記結婚四周年的紀念日。記者會上她也透露，晚上將與家人們一同聚餐慶祝，面對這樣的幸福時光，她也感性透露近期體悟到了自己人生有了新的任務。

過去總是希望可以讓家人保有充分隱私的她，鮮少分享個人家庭生活，但自從去年分享了小寶貝誕生的喜訊後，接獲很多媽媽們的回饋，讓她發覺原來持續散佈媽媽正能量的一面，也是現在很重要的任務。

志玲姊姊舉例可能很多父母親對於孩子的哭泣鬧脾氣會覺得很挫敗，但她會從另一個角度思考，「小寶貝每一天的成長，每一個可愛表情，每一句童言童語，每一次的天真笑容和撒嬌哭泣，每一次跌倒爬起，我都會好好的收進心裡，因爲只有我們身為媽媽才會好好珍藏。我常會提醒自己，也分享給所有的媽媽～就是～妳一定要做一個快樂的媽媽，才會有一個快樂的小寶貝」。

最近孩子開始進入愛模仿也愛學說話的階段，目前說話多為中文、日文穿插，「但中文小小領先喔，爸爸也說那他要一起學中文了，這樣就可以聽得懂小寶貝說的話。」看在她眼中，是一件可愛又溫馨的互動。而且小寶貝很會觀察跟模仿大人，會自己戴上爸爸的帽子、提著媽媽的包包，對媽媽喊「GOGO」，她開心分享：「像是和大人一樣準備好要出門囉。」

因為珍惜和家人們共處的時光，夫妻倆也約好，如果工作的天數比較長，全家就會一起行動，她表示：「基本上我們家人很少分開，就是臺北、東京，現在兩個地方都是我們的base（基底），如果要飛行就是全家人一起飛行。」

6日是夫妻倆結婚四周年的日子，可以跟家人們一起度過，對她來說是特別幸福的事情。她說，感謝讓她成為了一位妻子，成為了一位媽媽，讓她可以感受女人這個階段不同的生命。

林志玲 隱私

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