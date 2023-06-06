初登日本YT頻道 蔡依林挑戰一鏡到底心臟怦怦跳

蔡依林對於一鏡到底拍攝方式，感到心臟怦怦跳。（圖：THE FIRST TAKE提供）

蔡依林 （Jolin）初次登上日本 YT頻道節目「THE FIRST TAKE」，挑戰一鏡到底演唱「玫瑰少年」，面對全白錄音間以及圍繞四周的超多台攝影 機，她直言感到心臟怦怦跳，「不知道是興奮還是緊張，因為平時錄音，我通常會有很多很奇怪的姿勢，燈光也是偏暗，所以是還滿有趣的經驗。」

Jolin拿著耳機走向麥克風，先深呼吸了一下，確認吉他手羅紹恩準備就緒，便帶來在第30屆金曲獎贏得年度歌曲獎的「玫瑰少年」，重新編曲的版本令人耳目一新，她說氛圍像在家裡開了一盞昏暗的燈，輕輕地哼唱、舞動，「編曲上有一點Motown、grooving，也有一點性感，可以為自己搖擺，所以我唱的時候不會這麼緊張，希望舞蹈幫助我放鬆點。」

「THE FIRST TAKE」頻道，以藝人一鏡到底演出聞名，包括「鬼滅之刃」歌姬LiSA、艾薇兒都曾參與，韋禮安則是首位登上該頻道的台灣歌手。由於只有一次演出機會，且不會剪接、重錄，相當考驗歌手唱功，目前頻道訂閱人數逼近800萬人。

跟平常演出有何不同？蔡依林表示演唱會上能跟觀眾互動、能熱舞以及控制麥克風的遠近，「在錄音室侷限比較多，不過這也比較接近我平常錄音的情況，盡量在小空間裡享受跟自己互動。」