周興哲大馬開唱 被男粉絲喊老公

周興哲大馬吉隆坡連辦三場「Odyssey旅程」演唱會，有男粉絲大聲叫他老公。(圖：星空飛騰提供)

周興哲在大馬吉隆坡連辦三場「Odyssey旅程」巡演，演唱會機關大幅升級，增設限定版四面台小舞台，讓所有觀眾喜出望外，「迷上了四面台的感覺」，又向大家撒嬌：「就是愛被你們包圍的感覺。」眾粉絲瞬間歡聲雷動，甚至有男粉絲大聲叫他：「老公！」場面非常熱烈。

當時演唱會開賣2場售罄後加場又秒殺，周興哲感動又開心，因此提前飛抵大馬並舉行感謝見面會，全場齊聚近5000位購票觀眾，顯示他對馬來西亞粉絲的感謝與熱愛。

而這回相隔五年到大馬開唱，他原有褪去上衣展現身材的橋段，配合馬來西亞法令取消，但是全場小興星（粉絲暱稱）瘋狂呼喚脱、脫、脫，他說要遵守規定，卻又「透露玄機」，特別準備深V造型，笑說：「是不是很有誠意。」

隨後全場異口同聲要他「再打開一點衣服」，周興哲也配合放送一點福利，豈料眾人不滿足狂喊「還要、還要」，讓他左右為難，於是驚喜預告：「歡迎大家年底一起到新加坡 看。」隨後周興哲拿起手機 ，跟全場玩「拍到哪裡就尖叫」的影片，承諾要拍下這場難忘的回憶。

此外，林心如 製作的台灣實境節目「光露營就很忙了」播出後回響不錯，於是網友開始敲碗第二季！官方也公開暑假即將推出第二季「光開門就很忙了」，除了原班人馬林心如、楊謹華、郭雪芙會持續參與，周興哲也將以「餐飲總監」身分成為新成員。

據悉，這也是林心如、周興哲相隔九年再次合體，林心如說：「曾吃過他做的菜，他很擅長烹飪，有他就不用擔心旅客的餐點。」