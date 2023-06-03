最想回哪天？ 林志玲淚崩：「只想換回媽媽記得我」

林志玲(右)接受好友蔡康永訪問，兩人相談甚歡。(取材自微博)

台灣女星林志玲 2019年嫁給日本 演員AKIRA，兩人婚後幸福美滿，並在去年初迎來一子。她近年積極投身慈善活動，鮮少公開露面，近期難得接受蔡康永談話節目「眾聲」訪問，被問到「人生中最想回到的一天」，瞬間掩面大哭，提到媽媽吳慈美病情惡化後已記不得她，甚至願意用任何日子，只要換回「媽媽還記得她」的一天。

林志玲的母親吳慈美曾傳出罹患阿茲海默症 ，不過她從未證實此事，就連這次受訪，也未正面回應，僅表示媽媽生病，「我到現在坐在她旁邊，都還會不自主的落淚，明明坐在她旁邊，卻覺得距離好遠」。

被問到是否因為媽媽生病，才會決定趕快結婚？林志玲表示「沒有直接關係」，但確實擔心如果自己辦婚禮，讓媽媽到陌生的地方，會感到不安，才特別選擇在熟悉的老家台南辦婚禮。至今回想起來，林志玲若有所思回應：「真的感覺（媽媽）撐到把我嫁掉，很神奇。」只因婚禮結束後，媽媽便已不認得她。

林志玲出道以來，遇過不少難關，其實她對許多事情都能學習接受、沉澱、吸收、咀嚼再面對，唯獨母親的病情，只要一回想，就會讓她不由自主掉淚，所以才表示自己如果有能力，特別想回到媽媽還健康的時候，想辦法延緩或者改變。