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安心亞、蔡秋鳳結伴「趣旅行」 上山下海玩瘋

記者葉君遠／綜合報導
蔡秋鳳、游安順、黃鐙輝、安心亞沿途充滿笑聲。（取材自臉書）
蔡秋鳳、游安順、黃鐙輝、安心亞沿途充滿笑聲。（取材自臉書）

實境綜藝「花甲少年趣旅行」推出全新第四季，由蔡秋鳳、游安順、黃鐙輝、安心亞組成花甲／少年組合，一起結伴到花蓮去旅行。少年組成員安心亞接受MyVideo專訪，談到接到節目邀約時的心情。

她開心表示，本身就是很喜歡旅行的人，因此獲邀旅遊非常興奮，但她也坦言，「唯一有點擔心的是旅伴，因為我其實是很怕生慢熟的人，很擔心自己因為緊張，怕自己讓別人感覺尷尬，會不知道怎麼自然的相處，所以在不知道旅伴是誰的狀態下，比較沒有安全感。」她也自認是「隨和的旅伴」，遇到不同的旅伴會做調整，可以是很積極規畫的，也可以跟著大家意見的。

安心亞提到，本來一開始擔心會和旅伴相處不來，幸好看到旅伴陣容後，整個人立刻輕鬆起來，「我心裡非常激動，想到可以跟他們一起玩五天四夜，也太幸運了，花甲組有我熟識的順哥，還有巨星歌后秋鳳姐，鐙輝哥也是熟識的嗨咖。」一起旅遊後，她也發現四人的頻率很合，真的很像一家人出遊，相處每分每秒都覺得很舒適、很快樂，她點名對前輩蔡秋鳳的「反差萌」印象最深刻，「因為之前沒有太多的認識，在這次旅程裡，發現秋鳳姐好可愛，人來瘋、無厘頭、少根筋的樣子，跟她唱歌專業樣子落差好大，這樣真實的個性很親近、好討人喜愛。」

安心亞大力稱讚黃鐙輝是「貼心男孩」，「很照顧鳳姐，都會在第一時間知道姐需要什麼，觀察力很強！」黃鐙輝還很會逗笑旅伴們，安心亞說：「不管行程跑得多累了，他（黃鐙輝）開著車還是照樣可以把氣氛帶起來，大家又一起跟著笑笑鬧鬧！」

談到旅程最大收穫，安心亞感激說：「這五天四夜一起在花蓮的點點滴滴，每個畫面都是那麼的值得收藏起來，這是跟別人或是其他不同的地點都無法取代的美好旅程。」旅途中甚至沒有意見不同的時候，安心亞說：「阿爸（游安順）、鳳姐（蔡秋鳳）說什麼都是對的！」也讓她格外珍惜每個得來不易的緣分，她想跟每個旅伴們說，「我很幸運，這趟花蓮是與你們一起。」

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