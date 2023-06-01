傳婚姻擺爛 許仁杰嗆：你們真的懂嗎？

許仁杰為被爆「擺爛」做出回應。（記者陳慧貞／攝影）

昔日「星光幫」成員許仁杰去年因演出8點檔「黃金歲月」，遭爆與同劇女演員謝京穎假戲真做，還被直擊半夜密會，事後雙方雖發聲明否認戀情，卻也爆出他結婚3年婚變，事隔8個月，許仁杰再被爆出「擺爛」不願面對妻子亞希、不給家用，直到妻子心死決定「淨身出戶」，才願意簽字離婚，稍早前許仁杰則以千字文做出回應。

許仁杰面對婚姻消極態度，妻子亞希的乾哥曾發文指控他在這段時間裡，對家庭不聞不問，連家用、家人撫養費也由亞希一肩扛，許仁杰搬出去住，過著偽單身生活，連妻子也不知他的住處，讓身邊親友看不下去，才會跳出來為亞希抱不平。

針對妻子親友的批評，許仁杰發聲明表示，「有些旁觀者，會把這些接收到的訊息內化、散播、甚至無止盡的謾罵，先不說願不願意去雙方面求證，為了相挺，所說的每句話，好像旁觀者瞬間變成當事者」，認為婚姻事只有當事人清楚，他反問：「想問這些人，你們真的懂到底發生什麼事了嗎？」對於所謂「乾哥」的指控，「一切的問題，誰擺爛、不顧孩子、快樂的過偽單身生活、誰退讓一切條件、誰提離婚、誰刁難誰，調解法官和當事人都最清楚，不是先講先贏，這些口水都沒意義，一切就交給司法解決。」

許仁杰聲明中也指出，和前妻之間的問題，在2019年結婚前即已累積，他很難一一解釋，不想也沒必要透過媒體談論自己曾經最在乎的人的不是，因為無論如何都是自己的選擇，他也在這個「選擇」中獲取教訓，「就像去年下半年開始獲得了渣男、雙面人的標籤，即便是被誤解，這灘髒水也會跟著我一輩子」，對於外界批評聲音，他難掩怒氣：「每次看到你精彩和憤恨不平打出攻擊我的那些話，然後被媒體轉載，說不走心多平靜都是騙人的，也真的很氣！」但表示自己沉默並非代表對方有理：「是懶得理你」，也請對方「適可而止」。