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想全心陪母 龍千玉婉拒再婚

記者林士傑／綜合報導
龍千玉享受戀情、不婚頭。（記者吳致碩／攝影）
龍千玉享受戀情、不婚頭。（記者吳致碩／攝影）

台灣歌手龍千玉跟圈外男友低調交往20多年，其實早早就被求婚，但她擔憂婚後必須同時兼顧兩個家庭，無法像現今把媽媽、兄弟姊妹跟兒子擺在第一順位，於是婉拒男友再婚，「再婚讓我覺得手腳被綁住，目前不太可能」。比起結婚證書，她認為陪伴更加重要，並透露自己被男友的浪漫擄獲。

男友當初送她99朵玫瑰花打動芳心，且每年都安排慶生派對，她笑稱：「我比較重視實質享受，後來說花束太花錢，不如去吃一頓好料。」兩人感情穩定，她的媽媽也把男友視為女婿，十年前被男友問「要辦一辦嗎」，她以「辦一辦不是很好笑嗎」回絕，其實最大主因應是想全心陪伴、照顧媽媽。

她的新專輯「夢中的思念」有兩首歌曲「我愛媽媽」、「永遠的靠山」正是絕佳寫照。過往比賽、演出都是媽媽在旁照料，後來歷經親人離世，也是媽媽相伴給予力量、勇氣，母女情感非常緊密，她感性說：「媽媽充滿正能量，最愛的一句話是好家在（幸好）。」

而她身為人母，遭遇墜谷意外的兒子正在加拿大休養，同時加強自己的音樂才能，「當然希望他趕快回來，現在想他還是會想到哭，不過也要支持他想做的事。」兒子承諾要替她寫一首歌，龍千玉表示：「不知何時會寫完，我問要不要一起合唱，他說等寫出來再說。」

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