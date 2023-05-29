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戲說從頭／演「地獄里長」全裸 林哲熹護鳥竄逃

記者陳慧貞／綜合報導
瞿友寧導演（右起）、陳昊森、鄭人碩、蔡瑞雪、嚴正嵐、林哲熹、陳大天出席「地獄里長」宣傳。（記者李政龍／攝影）
瞿友寧導演（右起）、陳昊森、鄭人碩、蔡瑞雪、嚴正嵐、林哲熹、陳大天出席「地獄里長」宣傳。（記者李政龍／攝影）

由台灣導演瞿友寧領軍，林哲熹、鄭人碩、嚴正嵐、陳大天、蔡瑞雪、陳昊森出席新戲「地獄里長」簽書會，演員們暢聊拍戲趣事，劇中扮演熱血里長的林哲熹，提到一場搜查性招待所的戲份，他慘遭女臨演扒光全身、脫掉四角褲，陷入險「遛鳥」窘境。

戲外，林哲熹和女友穩交十年，主演「地獄里長」劇中他不僅是里長，還是宮廟宮主，能「見到鬼」、還能穿梭十殿與殿主打交道，提到拍攝過程最具挑戰的戲，他笑稱，其中為了要查案，誤入性招待所，沒想到卻被性工作者扒光，還要全場跑給女臨演追，嚇得他只能以雙手護住重點部位，全裸演出堪稱最大尺度，他笑：「真的脫得很光，四角褲被扒光，有女生想跟我『交流』，但實在不方便，只好跑給她追了」。

活動中，「地獄里長」劇組釋出精采片花，影片赫然出現已故視帝龍劭華，瞿友寧表示，龍劭華在劇中逾三分之一都有他，戲份相當吃重，該劇於2021年4、5月拍攝，龍劭華同年9月驟逝，他惋惜道：「大家真的嚇到」，在戲裡與龍劭華有大量對手戲的蔡瑞雪則稱，「龍哥人超好，會分享我和他女兒相似之處，還稱讚我按摩有按到筋絡，問我是不是有學過？」回憶合作點滴，感慨萬分。

故事情節牽扯命案，提及到停屍間拍戲，劇組抱虔誠、敬畏的心工作，陳大天直呼：「走進化妝室真的嚇到，去廁所也看到很多綠綠的人，我本身真的滿怕鬼。」林哲熹也說，「我們進去前會先拜拜，冷氣很冷，有種超抖的感覺，拉開鐵櫃往裡看，左右兩邊都有人，滿震撼的。」

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