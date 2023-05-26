席曼寧7年沒拍戲靠賣房過活 嫌男人麻煩

席曼寧透露多年沒拍戲靠賣房過活。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣經典惡女席曼寧淡出螢光幕多年，日前她出席大愛戲劇「早點回家」首映會，只為力挺該劇故事本尊林嘉俐。被問到近況，席曼寧直言7年沒拍戲的日子，她靠賣房過活，為了照顧年邁的父母，她每月光生活開銷就要花費12萬元（台幣，下同，約3905美元），這些年來已陸續賣掉三棟房，僅剩目前自住的淡水房子，59歲單身的她，對人生看得淡，連身後事都想好了，決定保險 受益捐給慈濟，認為：「留錢不如留德」。

席曼寧這些年來潛心修佛，擔任大愛慈濟藝聯會志工，她表示，賣掉3棟房子後，算算剩餘的老本還足夠讓自己活40年，這些年來，她往返於台南、台北，除了照顧八旬父母，連姑媽生前每月醫療費 9萬6000元，也都是由她負擔，認為能盡孝就要盡其所能，絲毫沒想過要將財產留給下一代，「我一個人，無兒無女，要留給誰？！對社會沒有貢獻的人，我給錢做什麼呢，給他買房買車嗎？我希望遺澤世界」。

她擔任志工照顧身邊所有人，卻沒想過找人照顧自己，席曼寧正色道：「男人其實就是個『麻煩』。」多年來她看過太多女人為情所困，偏偏所愛之人除了為自己帶來麻煩之外，對人生並無助力，她一個人更輕鬆，表示：「我跟很多人演過戲，男主角80％都不出色。」