李蒨蓉想進機場貴賓室遭翻白眼 地勤還喊「硬闖」她氣炸

李蒨蓉。（取材自臉書）

近來發生國泰航空被爆出空服員岐視不會英語的中客，引發爭議，而李蒨蓉就分享之前曾被華航地勤翻白眼的經歷，希望這只是偶發事件。

李蒨蓉在臉書發文透露，因為兒子目前在美國唸書，所以就辦了一張需要年費的聯名卡，這樣可以快速累積里程數，還能使用貴賓休息室，去年12月搭機飛往洛杉磯 ，買的是豪華經濟艙，出發前也跟發卡銀行確認，不論購買艙等為何，確認持卡人可以使用貴賓室的權益。

到貴賓室報到時，地勤人員先檢視他們的信用卡 是否有符合資格，最後也確認他們的確有資格，但因為現場客人很多，必須保留座位給真正有購買商務艙的旅客，還強調怎麼會把生意往外推，少賺這一筆，表示情非得已，李蒨蓉更揭露這位地勤先生從頭到尾眼光沒有直視他們，「彷彿我是次等乘客，無需被理會」，當下覺得有種被歧視 感，那位地勤還讓他們可以去隔壁航廈的貴賓室，但是距離登機時間只剩40分鐘，這樣一來一回就要花掉20分鐘，等於她坐下來屁股還沒熱，又得再走回來登機。

最後李蒨蓉忍不住怒氣向地勤人員表示「好，我可以走去第一航廈，請告訴我你的名字，我要客訴！」這時對方竟當面翻了個白眼，看著旁邊說：「我來看看裡面還有沒有位子」，讓她簡直氣炸，這時督導出面安撫「我帶妳去前面坐，請妳吃冰淇淋」，原本沒有位子，現在卻要帶她去坐頭等艙休息室，她當場婉拒，認為自己不是來佔便宜的，該有什麼就有什麼，督導解釋再過十分鐘會有一批旅客登機，屆時休息室會比較空，她覺得竟然如此，為何一開始櫃檯地勤不讓他們在門口稍等十分鐘，而是要他們轉去別的航廈，她強調「我明白航空公司有拒絕的權益，但身為乘客被這樣對待，這種感受，就我的角度，滿心期待辦聯名卡、付年費，就等著得享持卡權益，竟是如此遭遇」。

沒想到等到他們進到貴賓室後，當她坐在樓下，老公去樓上拿行李時，竟聽到有位地勤小姐大聲說：「李蒨蓉硬闖貴賓室」，當時她就上前對質，但地勤小姐不承認，她表示要客訴調監視器畫面，還讓小姐寫下名字，對方拿出紙筆叫她自己寫，最後又是督導出面協調，李蒨蓉指出「各行各業都有各自辛酸，我相信身為服務業者，一定遇過千奇百怪的客人，包括奧客」、「除非是有嚴重行為，否則當下，因為自身的價值觀、文化差異，再怎麼樣瞧不起客人，只要是身處在工作場合，那些自我優越感，請你放在心裡」。