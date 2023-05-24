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霍建華「搭檔劉亦菲」復出拍戲 林心如放閃：讓他放心

記者楊起鳳／即時報導
林心如出席茶品代言活動看起來比以往纖細。(記者王聰賢／攝影)
林心如出席茶品代言活動看起來比以往纖細。(記者王聰賢／攝影)

43歲男星霍建華與林心如結婚後，淡出演藝圈，疫情期間停工超過3年，但近來被直擊現身北京，將和劉亦菲合作新戲「玫瑰故事」。對此，林心如24日出席茶品活動時回應了。

老公霍建華傳出與劉亦菲合作新戲，林心如說：「關於他工作的問題，我不方便回答，因為大家有大家工作的方式，有要公開他們也會自行公布。」算默認老公正式復工。林心如表示夫妻倆沒有刻意錯開工作時間，但希望至少有父母其中一人陪伴女兒。她說：「大家做自己喜歡的工作是好事，我工作的時候他也很支持我，當他要工作的時候，我也會讓他放心家裡的事情。」她還透露霍建華赴中國工作前已先安撫好女兒，「爸爸有先跟他說，所以她都知道。」

林心如(左)與霍建華各自支持彼此的事業。（取材自微博）
林心如(左)與霍建華各自支持彼此的事業。（取材自微博）

母親節當天，她也在老公霍建華的陪同下和婆婆及媽媽3個人一起過節，林心如還笑說自己早在2個月前就收到女兒畫的卡片，「老師教她畫完她就迫不及待送給我了。」

問到今年的工作計畫？林心如透露目前節目「光開門就很忙了」和戲劇「有生之年」都在後製階段，加上女兒即將放暑假，希望能帶她到處走走，林心如女兒乖乖相當黏她，林心如每天睡前都會唸故事給女兒聽，但她打趣說：「我已經編故事編到詞窮，有時候她還會糾正我！乾脆直接放錄音帶。」

林心如出席茶品代言活動。(記者王聰賢／攝影)
林心如出席茶品代言活動。(記者王聰賢／攝影)

林心如 劉亦菲 母親節

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