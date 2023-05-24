我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

混搭獅子頭狂銷 台灣首代女諧星變富婆

記者楊起鳳／綜合報導
秦菲菲轉餐飲業有成，是低調的隱形富豪。（記者楊起鳳／攝影）
秦菲菲轉餐飲業有成，是低調的隱形富豪。（記者楊起鳳／攝影）

今年70歲台灣藝人秦菲菲近年轉戰商場，除了開設的早餐店讓她賺進比演藝圈還多3倍的收入，近日她更準備大規模的販售自行研發的獅子頭，其實秦菲菲早已身價破億元台幣（約1415.9萬美元），是台北東區知名的隱形富豪。

秦菲菲高中畢業考上無線台歌唱訓練班，後來被引薦到演員訓練班，當年張小燕力邀她到「綜藝一百」、「神仙老虎狗」等綜藝節目演出，憑著逗趣圈粉眾多電視機前的觀眾，成為台灣首代女諧星。

但她在中年時期選擇轉業餐飲，透露當時爸爸督促她「賺錢做什麼都要趁年輕，不要每天在家等通告」，這番話點醒了秦菲菲，她因家裡曾賣過早餐，從零開始學習，開設了兩家「秦小姐早餐店」，還獨家研發創新口味的獅子頭，收入早已超過當年當藝人的三倍之多。說起身價破億，秦菲菲很低調，她說：「外界說我是東區億萬富婆後，我被我姊罵死了，要我不要這麼高調，哪天會被綁架。」

秦菲菲從傳統的豆漿、油條，結合眷村口味把江蘇獅子頭混搭出創意新吃法，大獲好評。她說當初會想賣獅子頭，是有天實在是做太多，她就分送給左右鄰居，大家大呼好吃要跟她買 ，她才嘗試小規模的網上販售和團購，沒想到口碑一傳十 、十傳百，她最高紀錄一天要做5、600顆。好友一直鼓吹她獅子頭上市、上櫃，她笑說：「這怎麼上市上櫃？開玩笑的啦。」

上一則

陳明真睽違10年復出拍戲 暢聊育兒經

下一則

鄭容和高調北京打卡 遭檢舉被趕回南韓

延伸閱讀

戲說從頭／田麗扮美艷富婆 為「利益」再婚鮮肉

戲說從頭／田麗扮美艷富婆 為「利益」再婚鮮肉
全球最貴冰淇淋 每份要價6400美元 創金氏世界紀錄

全球最貴冰淇淋 每份要價6400美元 創金氏世界紀錄
想加酸菜還是炸魚薯條？廣島「客製」御好燒歡迎G7訪客

想加酸菜還是炸魚薯條？廣島「客製」御好燒歡迎G7訪客
送媽媽禮物 超市網紅蛋糕成選項

送媽媽禮物 超市網紅蛋糕成選項

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險