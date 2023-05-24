混搭獅子頭狂銷 台灣首代女諧星變富婆

秦菲菲轉餐飲業有成，是低調的隱形富豪。（記者楊起鳳／攝影）

今年70歲台灣藝人秦菲菲近年轉戰商場，除了開設的早餐店讓她賺進比演藝圈還多3倍的收入，近日她更準備大規模的販售自行研發的獅子頭，其實秦菲菲早已身價破億元台幣（約1415.9萬美元），是台北東區知名的隱形富豪。

秦菲菲高中畢業考上無線台歌唱訓練班，後來被引薦到演員訓練班，當年張小燕力邀她到「綜藝一百」、「神仙老虎狗」等綜藝節目演出，憑著逗趣圈粉眾多電視機前的觀眾，成為台灣首代女諧星。

但她在中年時期選擇轉業餐飲，透露當時爸爸督促她「賺錢做什麼都要趁年輕，不要每天在家等通告」，這番話點醒了秦菲菲，她因家裡曾賣過早餐，從零開始學習，開設了兩家「秦小姐早餐店」，還獨家研發創新口味的獅子頭，收入早已超過當年當藝人的三倍之多。說起身價破億，秦菲菲很低調，她說：「外界說我是東區億萬富婆後，我被我姊罵死了，要我不要這麼高調，哪天會被綁架。」

秦菲菲從傳統的豆漿、油條，結合眷村口味把江蘇獅子頭混搭出創意新吃法，大獲好評。她說當初會想賣獅子頭，是有天實在是做太多，她就分送給左右鄰居，大家大呼好吃要跟她買 ，她才嘗試小規模的網上販售和團購，沒想到口碑一傳十 、十傳百，她最高紀錄一天要做5、600顆。好友一直鼓吹她獅子頭上市、上櫃，她笑說：「這怎麼上市上櫃？開玩笑的啦。」