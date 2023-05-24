陳明真睽違10年復出拍戲 暢聊育兒經

陳明真許久沒拍戲，復出作品令人期待。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人陳明真復出首度接拍大愛戲劇「搜尋者」，她與在劇中扮演叔侄的夏靖庭、吳昆達為戲宣傳，巧的是，戲外三人分別都是兩個孩子的爸爸、媽媽，湊在一起暢聊育兒經，感觸良多，尤其陳明真、夏靖庭接近半百得子，經常想當虎爸虎媽當不成，結果只能採取開放態度，夏靖庭笑：「打吧，打完再來找我」，讓孩子自己解決糾紛。

睽違十年再演台劇 ，陳明真透露，去年原本有機會與夏靖庭合演夫妻，但因臨時帶孩子到美國三個月，結果無緣合作，沒想到久未演戲，對手演員令她大開眼界，尤其劇中演出思覺失調患者的吳昆達，在片場總是蓬頭垢面、雙眼腥紅，她還常在自己戲結束後，留在片場看吳昆達演戲，然後默默在旁邊流眼淚，一看對方一臉白淨、斯文模樣站在面前，才笑：「完全出乎我的意料」。

陳明真47歲時產下雙胞胎兒子，轉眼已經8歲了，她認為兒子們平日比較怕爸爸，因此她偶爾也想演「虎媽」假裝生氣，但很快就破功，有次關燈要睡覺了，兩個兒子還在聊天，兩人用英文一人一句一聊就是20分鐘，她原本想生氣，但聽著兒子們童言童語聊著無關緊要的事，她頓時忍不住爆笑出聲，還笑了10分鐘之久，莫名舉動讓兒子們滿頭問號。

而夏靖庭年過半百才得兩子，現在也已五歲、四歲，說起兒子們的調皮搗蛋，夏靖庭十分頭痛。被問過往曾因涉毒入獄，是否擔心孩子長大後在網路上搜尋到過往紀錄？夏靖庭坦蕩蕩，表示：「過去做錯事，該還的我都還了，不怕孩子搜尋」。