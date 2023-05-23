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王子邱勝翊2年6檔實境節目 最強霸頻資優生

記者李姿瑩​​／綜合報導​
「王子」邱勝翊是「霸頻資優生」。（本報資料照片）
「王子」邱勝翊是「霸頻資優生」。（本報資料照片）

台灣演藝圈實境節目百家爭鳴，綜藝界進入全新的戰國時代，光是日前一天就有兩檔重量級節目首播。實境節目考驗藝人體力和能力，王子邱勝翊就被發現是「霸頻資優生」。他2年內一連參與了6檔實境節目，從「全明星運動會3」開始到「來吧！營業中2」，中間還到「社長之路」打工。據悉他因此進帳台幣逾百萬（約逾3.2萬美元），薪酬和曝光效應讓更多藝人前仆後繼想加入實境節目行列。

王子也感性寫下：「今年參加了許多實境節目，努力做好自己本分的工作，盡力的將歡樂帶給觀眾，就是我最大的使命，因為有這些節目也認識了許多優秀的夥伴，謝謝大家的厚愛。」他開心表示：「不管是節目或是戲劇演出，我都會全力以赴，也很期待接下來的新挑戰，希望很快有新作品跟大家分享！」

運動員到髮型師再到工讀生，王子除了演員及歌手的本職外，一直勇於嘗試新事物，不但是對自我的挑戰也是希望能讓觀眾們看到他更多不同面向。王子也說：「最近身邊的人都說不管在什麼時段打開電視都能看到我，希望大家不要看膩（笑）而不管身處哪個位置、擔任什麼角色，我也都會盡全力做到最好。」

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