47歲林熙蕾美成這樣 「凍齡菜單」三餐都吃蛋白質

47歲林熙蕾外表絲毫看不出歲月痕跡。(圖:MOMOTV 提供)

女星林熙蕾日前接受MOMOTV李四端主持「大雲時堂」專訪，昔日電眼女神是2個孩子的母親，依然保有姣好身材。2011年與老公楊晨結婚後淡出演藝圈，她坦言為家庭放棄演藝事業並不後悔，陪伴家人是最重要的事，更大方公開自律且近乎強迫症的生活，飲食與運動習慣，是47歲的她凍齡最大祕訣。

多年能維持身材源自於自律，林熙蕾大方分享飲食清單，並不強求節食，三餐都吃蛋白質 ，而且都是優質蛋白，「晚上不吃水果，因為水果比較寒，寒會造成水腫」。水果最好在下午三、四點前吃完，也不太喜歡下午過後吃葉菜類，一樣都是寒性，晚餐則是吃根莖類蔬菜 ，「也不太喝果汁，不仰賴喝果汁攝取維他命C」，飲料只喝豆漿與燕麥奶高鈣飲品，連牛奶都少喝，這樣的飲食習慣已維持多年，她更笑說這樣的飲食清單其實並不枯燥，她們家會變出許多不同料理。「牛排、PASTA、甚至日式都能做，每次都很受朋友歡迎。」對自己的身體負責，28天只吃營養食物，最後2天吃些讓自己感到開心卻不是那麼健康的料理，像是鹽酥雞之類的食物，也是她平衡飲食的哲學。

維持身材除了飲食，運動方面也同樣重要，她透露一周會有4~5次的運動，網球、拳擊(Boxing)、普拉提斯都有涉獵，「我是個急性子的人，在健身 房坐不住，喜歡做一些心肺的運動」。一天打網球，兩天Boxing，另外一天做普拉提斯，留一天學習網路上的各種課程，每天的時間固定平均分配。

「自律」是林熙蕾最大的特點，為了照顧兩位寶貝女兒，她注重家庭規律生活，甚至也慢慢地影響老公，「現在甚至老公比較累比我早睡，七點半就睡了，因為要每天早上六點起床做早餐接送小孩。」她自嘲「我就是有強迫症。」喜歡事情有規劃提前作準備，生活規劃三個月以上才比較有安全感。