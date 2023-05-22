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李芳雯北京租屋3年 1天都沒睡過

記者陳慧貞／綜合報導
李芳雯生活哲學「慢活」過日子。（取材自臉書）
李芳雯生活哲學「慢活」過日子。（取材自臉書）

台灣美艷女星李芳雯擁有D奶火辣身材、逆天美腿，早期拍過許多內衣廣告堪稱經典，還享有「內衣皇后」封號；日前她前往北京辦事情，提及疫情三年多，她因人在台北，長達三年半付了上百萬（台幣，下同，約3.26萬美元）租金租的房子，卻一天也沒住過，最後她只得託朋友將房子退租，全部家當改租倉庫存放。

早在幾年前，李芳雯就將台北的房子以2500萬售出後，之後她便在北京、台北兩地租屋而居，原想著到大陸工作可有個安身處所，豈料在北京租了房子後，疫情爆發，她還盤算等疫情結束再到大陸，於是每月約合台幣3萬元的租金照樣付，誰知疫情愈來愈嚴重，她一付就是三年半（42個月），算一算租金就付掉了126萬，卻一天也沒住過，於是去年就託朋友代為退租，她笑：「（租金）就白繳了啊」，而讓她沒想到的是房子退租後沒多久，疫情也解封了。

李芳雯向來抱持不婚不生主義，身無後顧之憂，就熱愛到世界各地旅遊，雖然北京房子退租，但日前她到北京一個月，除了處理銀行事宜之外，其他時間三個朋友家輪流住，樂得逍遙自在，她也吐露不想買房的真正原因，「我一個人說走就走，愛去哪裡就去哪裡，幹嘛要有這些牽絆，如果我有孩子，我還會想要買房，沒孩子，我買房幹嘛，以後要留給誰？」

隨著年紀增長，李芳雯坦言「有錢、有朋友、有健康」是維持單身三大保障，房子其實不是必要，她平均每兩年換一處租屋，還可以感受不同風景，以後老了，她也做好打算就和幾個朋友住養老村，或到中南部找個透天厝住，「 最少要找三個朋友，湊四咖才能一起打麻將，哈哈哈」，認為生活愈簡單愈好，把錢花在自己身上，而非那些帶不走的身外物。

北京 疫情 租金

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