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賀軍翔爆喇舌酒店妹 狗仔稱證據在手

記者陳慧貞／綜合報導
賀軍翔遭到狗仔爆料。（記者李政龍／攝影）
賀軍翔遭到狗仔爆料。（記者李政龍／攝影）

台灣資深狗仔葛斯齊日前與前AV導演圤智雨開直播爆料，直接點名已婚的偶像男神賀軍翔疑似與酒店妹喇舌，還表明爆料內容都經過查證，強調：「賀軍翔挑戰我的話，我就把證據拿出來。」圤智雨21日再度於臉書發文：「連賀軍翔去王牌酒店跟酒店小姐喇舌都有證據」，對此，記者詢問經紀人，賀軍翔經紀人表示：「這藝人私人行程不清楚。」

賀軍翔2017年與16歲時的初戀女友結婚，當年他行事低調，直到孩子出生才公開喜訊，從此自偶像男神升格為人夫人父，也給予外界專情長情暖男印象；近年來，賀軍翔戲劇作品不多，近期才與林依晨、許瑋甯合拍公視「不夠善良的我們」，卻在此際遭葛斯齊爆料與酒店妹喇舌，令人震驚。

葛斯齊在與圤智雨直播中指出，日前張勛傑生日，幾個朋友到夜總會慶生，葛斯齊說：「結果點了小姐，他們自帶一個女生J開頭的，皮膚黝黑，她非常喜歡張勛傑，但張勛傑不依。賀軍翔當天喝多了，可以講，事實，我有去查證，我有錄音的，賀軍翔挑戰我的話，我就把證據拿出來。」

已婚的賀軍翔沾惹桃色緋聞，已不是第一次，2020年初，朋友提前幫他慶生，也是被拍到他「深夜暗巷摟長髮妹」還在告別時疑似擁吻，照片曝光後，賀軍翔發聲明澄清，表示與對方只是朋友，當晚是「喝多了」，並無超越朋友界線的任何動作，且也跟老婆解釋過了，而如今葛斯齊爆料是否屬實，還待賀軍翔本人確認，但經紀人表示：「藝人的私人行程不清楚」。

導演 臉書 緋聞

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