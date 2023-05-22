評論／同樣被控拿假包 王思佳為何變危機？低估台灣人2心態

王思佳拿的兩只愛馬仕包包遭網友質疑是假貨。(取材自小紅書)

台灣女星王思佳假包疑雲近來成演藝圈茶餘飯後討論的話題，並引發眾人圍攻。大家都好奇，為何去年同是通告藝人的許維恩拎假貨被抓包，火苗卻能在當天撲滅，反觀王思佳卻火燒連環船。

王思佳為了愛馬仕包真偽飽受各界批評。(取材自Instagram)

王思佳從出道以來，人設就是名牌、貴婦，話題總繞在奢侈品上面。她住在內湖上億豪宅，出入時尚活動，日前一場記者會，她受訪聊到正在為女兒找學校就讀，考慮要讓小孩念全美幼兒園，一學期學費，就超過20萬台幣（約6523美元）。

王思佳因為包包，歷經了一場事業風暴。(本報資料照片)

聽來令人咋舌，女兒才1歲多，甚至不太會說話，她會找每學期20萬(台幣，下同)的學校，平民百姓覺得太不可思議。後來新聞爆出，她和老公在內湖租市價1.5億的豪宅，月租23萬，管理費每月2萬。雖然她說從來沒炫耀自己是有錢人，但她的一言一行，人設清楚明白。

王思佳第一時間態度硬起來駁斥不實報導。(影片截圖)

有錢人其實滿街都是，卻不會把有錢掛在嘴上，有錢的藝人也不少，大部分都低調奢華。王思佳收入或許真能支撐她的人設，開箱家裡時滿牆名牌包，拎上節目每個動輒6或7位數，開直播時也噴口水談名牌，但忘情推高泡沫，當有人開槍，自然引起破窗效應。

她低估了台灣人仇富、民眾看好戲圍觀的心態，然後針對她學歷造假，再攻擊她租房奧客，許多甚至不是演藝圈的意見領袖，都特別開主題在YouTuber、Podcast及各種論壇討論此事，期間，每一場不相干的藝人記者會，媒體都追問各藝人看法，可見新聞後座力多強。

為何明明許維恩也揹假包，那火卻沒燒上身？當時，她去花蓮旅遊的短影音中，身上的帆布包，上面的英文字是「BUREEBRY」，很尷尬的多了一個E、少了一個R，更被發現，這款包包在淘寶價格台幣僅僅數百元。

許維恩第一時間就坦承錯誤。(取材自臉書)

她的危機處理是立刻承認包包確實是仿冒品，光速道歉認錯，在社群 裡寫下，「我真的一定要跟各大家各位道歉～I'm so sorry，不應該背山寨包包的，我不會再背它了～拜拜，對不起大家。」新聞還沒燒至全身，就被她的道歉文滅了。

但王思佳處理方式不同，說要把包送驗，然後責推代購。東西是不是真貨，吃瓜群早有心證，看到她危機處理採「拖」字訣，反而覺得她死鴨子嘴硬，各種看笑話的酸民及冷箭於是群攻而至。

不難想像她騎虎難下的進退維谷，因為一開始選擇道歉了，承認用假包，那過去用包包堆出來的貴婦人設未來再也無人相信，每個人都有自己的信用額度，若毀了，代言、業配都不會再有人找(不會有人找說謊或形象不佳的藝人為自己產品宣傳，因為誰知道你宣傳的東西是不是真的好用)，而撐在那裡，時間愈久，攻擊的人愈多，然後破綻百出。

8年前，事業正值巔峰的李蒨蓉人設猶如王思佳，事發前她游走貴婦圈，最後和一群朋友登上阿帕契直升機拍照po網炫耀，這對她事業人生如核彈引爆，幾乎花了2、3年的時間才慢慢走出陰霾，幾年後，她接受訪問，大家才知道她那段期間經歷了無法想像的低谷。

李蒨蓉如今重視家庭，生活務實，跟過去比起來早已脫胎換骨。(本報資料照片)

今年母親節 ，她寫下心情，原來她從年輕時賺進第一桶金，就開始當起月光族，寵愛自己不手軟，林迪包、康康包、凱莉包…結婚生子後價值觀更偏差，「我對於高奢品的渴望不是因為欣賞，而是因為需要透過擁有來證明自我價值，也是某種掩蓋自卑的表現，直到後來的跌跌撞撞，才看開、看透、得自由，以前的我不懂，我以為要讓人羨慕我，才能圈粉，現在的我豁達了，我只要做『我』，就好了。」

摧折過後的李蒨蓉猶如脫胎換骨，雖然再也沒回到電視圈，但她找到自己的人生價值，珍惜簡單平凡，從天上回到人間，她獲得更多，也更懂得對萬事抱持感恩。

另一個藝人丁小芹，當時也全身名牌，甚至開保時捷跑通告，人還沒到，遠遠就聽到她跑車的轟鳴聲，令人投以羨慕眼光，沒想到，最後大家才發現，她不只包是假的，還賣假包，保時捷也只付了頭期，後面一路拖欠，最後坐牢去。

丁小芹出獄後消失演藝圈。(本報資料照片)

王思佳拋出驗包動作，因為管道和方式讓人存疑，即便開牌結果說是真包，還是一堆人不信，連日來的傷害，早已倍數以上於一開始就做好危機處理。新聞是這樣的，後面一個大的，會壓過前面的，最近的5億高中生、超商 浩克陸續引走群眾目光，讓王思佳事件看似告一段落，戰場清理後，無論真包假包，經此一事，王思佳也應將有所體會。