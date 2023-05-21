戲說從頭／田麗扮美艷富婆 為「利益」再婚鮮肉

田麗在「最佳利益2-決戰利益」中化身億萬富婆，美魔女魅力無法擋。(圖：八大提供)

56歲的美魔女田麗難得回歸台劇 ，演出八大「最佳利益2-決戰利益」，以億萬身價的富婆角色驚豔登場，劇中與「年下男」(比自己年龄小)張睿家再婚，張睿家提及與資深前輩田麗對戲印象最深刻的是，「無時無刻散發出美魔女的魅力，尤其在拍攝現場，能完全感受女王的氣場」，敬佩前輩頂著特殊化妝好幾個小時，面不改色，始終笑臉迎人。

田麗在劇中一開場便陳屍家中，她的年輕丈夫張睿家涉有重嫌，天心受聘擔任張睿家的辯護律師，助理禾浩辰在蒐集資料過程中，意外發現田麗有一個從未曝光的兒子石知田。

為了貼近劇本裡描寫的夫妻關係，張睿家特別再去重看懸疑驚悚電影 「控制」，他說：「因為電影角色裡的關係，控制與被控制的心理層面，很像我和田麗姐飾演的夫妻狀態。」

同時張睿家也做足功課翻閱相關心理學書籍，試圖去瞭解犯罪心理的行為，「希望能藉由內心更深層的頗析，去挖掘出角色內在的缺陷，在表演上就能準確的掌握角色的動機。」

田麗則因為劇情需求，「從影生涯第一次嘗試頭部翻模，過程中只剩鼻子、嘴巴留洞口可以呼吸，但非常悶；等待數小時石膏乾了脫模後，呈現出來一看，發現台灣特殊化妝真的很棒。」

另外，劇中飾演法學教授的楊貴媚，因駕駛的車輛撞上酒駕富少李玉璽被送進醫院，曾是她指導的學生天心、温昇豪趕至醫院探視並了解肇事原因。楊貴媚表示，帶著護頸拍戲，的確增加肢體語言的困難，「但這個護頸其實是針對角色，在那個階段，她做了一件其實難以想像的事…護頸其實是有幫助她的心理狀態。」