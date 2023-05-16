金曲獎入圍名單／周杰倫歌王寶座被砍 僅入圍「年度歌曲獎」

周杰倫是今年金曲獎最大遺珠。(圖:杰威爾音樂提供)

第34屆金曲獎入圍 名單台北時間16日揭曉，不過就在評審主席陳建騏喊出「最驕傲的名單」後，手握15座金曲獎的周杰倫去年推出的「最偉大的作品」卻僅入圍「年度歌曲獎」，原本可叩關第3座歌王之路硬生被砍，成為今年最大遺珠。

周杰倫「最偉大的作品」才剛榮登全球銷量最高的一張華人音樂作品，可惜在今年金曲獎卻只入圍1項「年度歌曲獎」，成為最大遺珠。評審主席陳建騏表示：「所謂遺珠，很難講明心裡的樣子，每個人都對我來說都是遺珠，韋禮安、陳珊妮也是我的遺珠之一，今年也有非常多的歌手被討論，像女歌手就經過3輪討論，鄧紫棋 、安溥、陳珊妮最後無緣入圍。」

韋禮安也被列入今年金曲遺珠之一。(圖:IMC提供)

男歌手競爭也是非常激烈，經過4輪討論後，包括瘦子、韋禮安及柏霖最後都被排除名單之外，陳建騏說：「討論最久的應該是韋禮安與瘦子，韋禮安的歌唱技術無庸置疑，但可能製作物仍無法凸顯他現在的樣貌，讓人抓不到他的企圖與旋律性在哪個方向？同時也不可能因為唱得特別好就成立。」

陳建騏也點出今年嘻哈類的音樂報名非常多，「所以在同類比較上，可能熱狗與熊仔表現就比較突出，於是在有限名額之下，瘦子就被剔除了。」

因陳建騏今年的作品「明室」也是入圍大贏家，難免引來外界質疑是否有護航之嫌？對此他特別解釋：「今年剛好是我50歲， 且去年作品也是我做得比較少的一屆，所以才想說可以來接一下『評審主席』，以前是怕當主席會對作品不公平， 也擔心外界及評審的看法，所以跟我個人有關的獎項，我都不在房間內參與討論。」

金曲獎主要入圍名單

年度歌曲獎

準明星／徐佳瑩

明室／洪佩瑜

最偉大的作品／周杰倫

新世紀的女兒 feat. Chunho／鄭宜農

最好的時光／安溥

Semane sepi夢／葛西瓦

最佳華語專輯獎

給／徐佳瑩

明室／洪佩瑜

Snow White／JADE

PRO／熊仔

馬拉美的星期二／吳青峰

娛樂自己／HUSH

最佳華語男歌手獎

MC HotDog熱狗／姚中二

熊仔／PRO

吳青峰／馬拉美的星期二

HUSH／娛樂自己

鶴 The Crane／TALENT

趙雷／署前街少年

華語女歌手獎

徐佳瑩／給

洪佩瑜／明室

郁可唯／Dear Life

A-Lin／LINK

戴佩妮／被動的觀眾

劉柏辛Lexie／幸福星

最佳新人獎

洪佩瑜／明室

芒果醬／新・寶島少年？

LÜCY／LÜCY

黃浩庭 HAOTING／萬壽菊

鶴 The Crane／TALENT

潮州土狗／狗狗歷險記

阿布絲／ABUS

最佳樂團獎

生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／江湖卡夫卡

聲子蟲（柯志明、盧律銘、邱新峯、甘偉均、聞理）／真面目

JADE（嘟嘟、AJ、周已敦）／Snow White

大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）／夢境 Dreams

宇宙人（林忠諭、方奎棠、陳奎言）／理想狀態

A_Root同根生（楊智博、游怡婷、林喬、林琬婷、鄭皓羽、陳渝平）／邊緣轉生術 Holy Gazai

Robot Swing（鄭昭元、洪惟農、簡聿民、林恩立）／SYSTEM BOOTING...

最佳演唱組合獎

Crispy脆樂團（盧羿安、丁律妏）／愛是我們必經的辛苦

絕命青年（小軟子、鄭晴）／來一場冒險

深白色二人組（端端、深白色）／逆火

玖壹壹（陳皓宇、廖建至、洪瑜鴻）／BROMAN

先生小姐（劉戀、杜凱）／枕邊迷航

最佳台語專輯獎

水逆／鄭宜農

邊緣轉生術 Holy Gazai／A_Root同根生

格／DJ MR.GIN

萬壽菊／黃浩庭HAOTING

憐朱安／蔡秋鳳

禁／曹雅雯

最佳台語男歌手獎

邵大倫／出一支喙

廖士賢／入

陳竹昇／換場

阿吉仔／心愛的謝謝

周自從／自從彼時陣

最佳台語女歌手獎

蔡家蓁／無礙

黃妃／回想

鄭宜農／水逆

蔡秋鳳／憐朱安

曹雅雯／禁

最佳作曲人獎

黃玠瑋／游牧《游牧》／演唱者：黃玠瑋

徐佳瑩／不在一起就不會分開《明室》／演唱者：洪佩瑜

艾怡良／我怨《LINK》／演唱者：A-Lin

鄭宜農、何俊葦／新世紀的女兒 feat. Chunho《水逆》／演唱者：鄭宜農

戴佩妮／鬧劇《被動的觀眾》／演唱者：戴佩妮

吳青峰／（……戀人絮語）（feat. 林嘉欣）《馬拉美的星期二》／演唱者：吳青峰、林嘉欣

最佳作詞人獎

盧羿安／揹上悲傷北上 (Heading North)《愛是我們必經的辛苦》／演唱者：Crispy脆樂團

葛大為／不在一起就不會分開《明室》／演唱者：洪佩瑜

MC HotDog熱狗／NFT《姚中二》／演唱者：MC HotDog熱狗

鄭宜農／人如何學會語言 feat. Chunho《水逆》／演唱者：鄭宜農

林夕／某種老朋友《MEMENTO》／演唱者：林家謙

周耀輝／人啊人《人啊人》／演唱者：陳奕迅

最佳編曲人獎

嘟嘟／歌韭菜《Snow White》／演唱者：JADE

大象體操（張凱婷、涂嘉欽、張凱翔）／女巫 Witches《夢境 Dreams》／演唱者：大象體操

王希文／明天再見《明天再見》／演唱者：韋禮安

蔡坤奇@給氣人音樂社／李小龍《9522》／演唱者：安溥

蔡德才／捆縛《調教》／演唱者：陳珊妮

吳青峰、陳君豪／（……催眠大師）（feat. Maîtrise Saint-Marc - Les Choristes）《馬拉美的星期二》／演唱者：吳青峰、Maîtrise Saint-Marc - Les Choristes

最佳專輯製作人獎

徐佳瑩、陳君豪／給／演唱者：徐佳瑩

陳建騏／明室／演唱者：洪佩瑜

G.E.M.鄧紫棋、宮閣／啓示錄／演唱者：G.E.M.鄧紫棋

柯智豪／邊緣轉生術 Holy Gazai／演唱者：A_Root同根生

海大富／LÜCY／演唱者：廖信寧

吳青峰、陳君豪／馬拉美的星期二／演唱者：吳青峰

最佳單曲製作人獎

陳君豪／游牧《游牧》／演唱者：黃玠瑋

陳建瑋／變身《出一支喙》／演唱者：邵大倫

嘟嘟、周已敦／Telephone《Snow White》／演唱者：JADE

韓立康／影子 Shadow feat. 9m88《夢境 Dreams》／演唱者：大象體操、9m88

周湯豪、Jae Chong／比莉卡厲害《比莉卡厲害》／演唱者：比莉

林強、持修、鍾濰宇／時尚!《時尚!》／演唱者：持修

Joanna Wang、Adam Lee／Tina’s Hausu《Tina’s Hausu》／演唱者：王若琳