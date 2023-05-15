「黑的教育」北影入8獎 柯震東深夜揭心聲曝下一步計畫

柯震東（右起）、九把刀、朱軒洋、蔡凡熙一起出席「黑的教育」特映會。（禾豐九路提供）

第25屆台北電影 節於15日公布台北電影獎入圍 名單，其中柯震東首次執導的長片「黑的教育」入圍「國際新導演 」競賽，以及8項獎，包含重要獎項最佳影片、最佳男主角、最佳男配等，16號凌晨柯震東在IG限動突然有感而發，吐露自己對拍電影的想法，以及有動力拍下一部電影的原因。

柯震東首次當導演拍攝「黑的教育」就很令人驚艷，獨特的導演風格，讓不少看過片的人都留下深刻印象，在去年金馬獎時入圍4項大獎，還成功讓主演朱軒洋抱回人生首座金馬最佳男配獎，今年又將出道6年的蔡凡熙送進台北電影獎「最佳男主角」入圍名單，自然身為導演的柯震東功不可沒，他深夜突然發文感性說：「謝謝你們的肯定！最重要是謝謝你們對團隊的肯定！因為這樣！我才有勇氣去做下一部的計畫！謝謝評審！謝謝大家！謝謝團隊們！我沒做好的！下一部繼續！電影真的很難！但因為愛！」