粉絲催生老四…周杰倫反應曝光 鄧紫棋自爆14歲作品被打槍

周杰倫在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。(圖:杰威爾音樂提供)

周杰倫 （周董）在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演，搶票失敗的粉絲擠爆場外空間，甚至有人包下遊艇在維多利亞港邊同歡，包含王俊凱、胡楓、容祖兒、甄子丹、蔡卓妍（阿Sa）、鄧紫棋 等眾星前往朝聖，與所有觀眾一起加入點歌環節，並且驚喜合唱，等於場場都有大彩蛋。

終場適逢母親節 ，有歌迷點了「聽媽媽的話」，周董獻唱並送給所有的母親祝福大家母親節快樂，而過去被喻為是音樂神童的小提琴家陳銳拿過國際冠軍，現身擔任13、14日最後2場的特別嘉賓，搭檔周杰倫分別以小提琴、鋼琴合奏「最偉大的作品」，再巧妙銜接古典名曲「Czardas（查爾達斯）」，讓粉絲驚豔不已，周杰倫說：「很謝謝陳銳在這首歌裡把古典音樂與流行音樂結合在一起。」陳銳謙虛回應：「其實這部分是你最會的。」

7天的點歌環節各有難忘時刻，有位擁有3個寶貝小孩的媽媽喊話：「這是我們第1次看你的演唱會，因為這些年我一直在懷孕生孩子。我要追上你的步伐，如果哪天你生了老四，那我必須！」並請穿著印有全家福T恤的老公秀出上面的「幸福有你」字樣，氣氛相當溫馨。最終場有位美國的粉絲與周杰倫對唱「黑色幽默」，表現可圈可點，獲得周杰倫大讚：「哎呦！不錯不錯！」