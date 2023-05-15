我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：前能源部長培瑞可能投入共和黨初選挑戰川普

CDC統計：紐約州新冠疫情3年逾8萬人死亡

粉絲催生老四…周杰倫反應曝光 鄧紫棋自爆14歲作品被打槍

記者林士傑／即時報導
周杰倫在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。(圖:杰威爾音樂提供)

周杰倫（周董）在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演，搶票失敗的粉絲擠爆場外空間，甚至有人包下遊艇在維多利亞港邊同歡，包含王俊凱、胡楓、容祖兒、甄子丹、蔡卓妍（阿Sa）、鄧紫棋等眾星前往朝聖，與所有觀眾一起加入點歌環節，並且驚喜合唱，等於場場都有大彩蛋。

終場適逢母親節，有歌迷點了「聽媽媽的話」，周董獻唱並送給所有的母親祝福大家母親節快樂，而過去被喻為是音樂神童的小提琴家陳銳拿過國際冠軍，現身擔任13、14日最後2場的特別嘉賓，搭檔周杰倫分別以小提琴、鋼琴合奏「最偉大的作品」，再巧妙銜接古典名曲「Czardas（查爾達斯）」，讓粉絲驚豔不已，周杰倫說：「很謝謝陳銳在這首歌裡把古典音樂與流行音樂結合在一起。」陳銳謙虛回應：「其實這部分是你最會的。」

7天的點歌環節各有難忘時刻，有位擁有3個寶貝小孩的媽媽喊話：「這是我們第1次看你的演唱會，因為這些年我一直在懷孕生孩子。我要追上你的步伐，如果哪天你生了老四，那我必須！」並請穿著印有全家福T恤的老公秀出上面的「幸福有你」字樣，氣氛相當溫馨。最終場有位美國的粉絲與周杰倫對唱「黑色幽默」，表現可圈可點，獲得周杰倫大讚：「哎呦！不錯不錯！」

鄧紫棋點歌時自爆14歲那年改編周杰倫的歌詞寄到他的公司，結果石沉大海，周杰倫立即：「我們唱片公司的人在哪？這個早就該簽下來了！」雙方合唱了「黑色毛衣」；當過周董演唱會的嘉賓甄子丹替資深演員胡楓點了「千里之外」，周杰倫在社群發文：「謝謝大家來參加我的演唱會，希望大家有個難忘的夜晚，看來7場是不夠的，對吧？『太陽之子』這個稱號，我先拿走囉！祝大家母親節快樂！」

姜大衛(右)、李琳琳夫婦朝聖周杰倫演唱會。(圖:杰威爾音樂提供)
姜大衛(右)、李琳琳夫婦朝聖周杰倫演唱會。(圖:杰威爾音樂提供)
胡楓(左一)跟甄子丹(左二)朝聖周杰倫演唱會。(圖:杰威爾音樂提供)
胡楓(左一)跟甄子丹(左二)朝聖周杰倫演唱會。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫「嘉年華」世界巡演視覺繽紛華麗。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫「嘉年華」世界巡演視覺繽紛華麗。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫自彈自唱的模樣十分深情。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫自彈自唱的模樣十分深情。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫獻唱「聽媽媽的話」送給所有的母親祝福大家母親節快樂。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫獻唱「聽媽媽的話」送給所有的母親祝福大家母親節快樂。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫(右)邀請小提琴家陳銳擔任最後2場的特別嘉賓。(圖:杰威爾音樂提供)
周杰倫(右)邀請小提琴家陳銳擔任最後2場的特別嘉賓。(圖:杰威爾音樂提供)

周杰倫 母親節 鄧紫棋

上一則

最火辣奶奶 60歲黛咪摩兒母親節曬外孫女 加碼孕肚裸照

下一則

布蘭妮拋震撼彈「將出書」 舊愛緊張了 傳2男巨星中槍

延伸閱讀

鄧紫棋素顏聽演唱會 被周杰倫cue合唱

鄧紫棋素顏聽演唱會 被周杰倫cue合唱
周杰倫唱到一半台下驚見超大咖天后 爆17年前舊事

周杰倫唱到一半台下驚見超大咖天后 爆17年前舊事
周杰倫同框周星馳品酒聊天 網：雙「周」天王推神作？

周杰倫同框周星馳品酒聊天 網：雙「周」天王推神作？
周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個

周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個

熱門新聞

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司應邀參加Met Gala時尚盛會。圖／HaloMavis國際連線提供

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

2023-05-09 15:55
艾瑪梅耶斯自曝是南韓偶像男團SEVENTEEN的粉絲。（圖：Harper's BAZAAR提供）

「星期三」女星爆紅 獲韓偶像男團關注「興奮到昏厥」

2023-05-09 00:30
范冰冰一邊跑步運動，一邊秀出素顏照。圖／摘自微博

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

2023-05-09 16:56
泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）去年2月溺斃。（取材自Instagram）

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

2023-05-11 18:08
白冰冰秀出額頭上的傷疤。記者梅衍儂／攝影

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

2023-05-13 09:22
退伍的女軍官轉換跑道，進入成人直播平台。 圖／擷自IG

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

2023-05-08 13:01

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選