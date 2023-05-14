魏如萱再攻蛋 緊牽「緋聞男友」

魏如萱(左)難忘蔡旻佑的貼心，稱他是「緋聞男友」。(記者王聰賢／攝影)

金曲歌后魏如萱以升級版「HAVE A NICE :DAY 2 YOU」演唱會重返小巨蛋，請到蔡旻佑助陣，兩人妙語如珠，幽默萬分。

她跟蔡旻佑十年前合演音樂劇「向左走向右走」結緣，從一開始的陌生到後來的熟悉，最難忘對方的溫暖舉動：「因為我手很冰，他會把我手的拿去弄得很溫暖才還給我。」蔡旻佑謝謝魏如萱對他愛不釋手，大方告白：「我很高興成為妳的定心丸。」魏如萱也不諱言蔡旻佑是她的「緋聞 男友」。

兩人合唱「被雨傷透」、「星期三或禮拜三」兩首歌曲，她坦言邀嘉賓時常覺得不好意思，唯獨對蔡旻佑不會，喊話兩人是一輩子的好朋友。接著她發現蔡旻佑褲子開高衩，突發奇想要扒開讓歌迷雙眼吃冰淇淋，蔡旻佑連忙阻止，「我沒有刮（毛）」，全場笑歪；接著向她溫馨喊話：「我一直都會在！不管任何場合，就算全世界都忘記妳，我還是會在。」足見其深厚情誼。

因為演唱會稱為升級版，於是魏如萱祭出全新造型、歌單更新三分之一以及舞台全面升級三大招，身著自英國 品牌專程為她空運來台的白色蕾絲秀服。當她唱完「i‭ ‬will be fine」後有觀眾大喊「好想妳」又誇她很瘦，一時之間在她內心激起漣漪，感動表示有點想哭：「我聽到了！謝謝你們。」

而當她演唱「買」、「買你」組曲時，靈機一動加入朱碧石（羅志祥 分身）的新歌「買冬瓜」。她和舞者在台上載歌載舞，彩蛋讓全場歡聲雷動，表示經過這次苦練，深深覺得唱跳歌手真的很強。