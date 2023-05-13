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施柏宇「想見你」暴紅迷失 「像斷的橡皮筋」

記者杜沛學／綜合報導
施柏宇暴紅後一度迷失陷入低潮。（圖：Bella儂儂提供）
施柏宇暴紅後一度迷失陷入低潮。（圖：Bella儂儂提供）

施柏宇演出「想見你」後暴紅，但他並沒有沉浸在這份光環太久，反而思考著該如何踏出舒適圈，接受雜誌專訪，透露一度收工後仍不放過自己，「不斷回想上一場的表現怎麼樣、活動中講的話合不合適，甚至網友的每一則留言都會看，但是到後面都會慢慢迷失，不知道自己到底在追求什麼？」

施柏宇形容，當工作、家庭、自我要求與身邊人的期許接踵而來時，最後就像一條斷掉的橡皮筋，讓他陷入低潮。後來，他回頭想「自己要的到底是什麼？」「某一天突然想通時，我也就豁然開朗了，告訴自己為什麼要一直折磨自己，從此個性就越來越隨緣，很多東西就算強求也沒辦法，不如先把當下事情盡力完成就好，過去的事就讓它過去。」

對於踏出舒適圈，施柏宇也說：「以前出演的角色大多都有點書生感，也都與自己的個性有幾分相似，但最近很想挑戰完全不像我的角色，不只是外型，而是由內散發的氣息，但目前還沒想到一個很好的辦法去說服自己跟觀眾，所以平常除了喜歡觀察不同人外，也會找朋友錄下他們身邊朋友的日常行為，讓我多一些範本來做參考，希望能在30歲前，再找到下一個代表性的人生角色。」

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