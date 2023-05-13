最美星二代韓菲發片 抱星媽余皓然暴哭

王中平（左起）、余皓然力挺愛女韓菲，兒子韓靖也到場。（圖：駿馬客工作室提供）

有「最美星二代」之稱的韓菲是王中平、余皓然之女，她在新專輯「顯化法則」發片記者會上和媽媽哭成一團，直呼：「因為很感動，想起爸媽這幾年來對我的付出，無論是金錢還是時間上的，所以莫名其妙就哭了。」

20歲的她長相甜美，遺傳媽媽好身材和臉蛋，母親節 前夕，她串通哥哥韓靖在記者會上提前送母親節禮物，兄妹倆合買了余皓然一直很想要的高級廚具，讓余皓然現場頓時紅眼眶。心繫愛女的王中平原本因工作無法到場，最後氣喘吁吁趕到為女兒打氣。

韓菲外型亮麗，卻稱從沒談過戀愛，還自洩念書時是校園邊緣人，更有男生在背後說她「很無趣」。王中平希望女兒可以越晚談戀愛越好，不過她相當有主見，說「我有自由意志，不是被爸爸操控」，坦言曾被女生搭訕。問她若談戀愛性別是否不拘，她笑說：「比較偏向喜歡男生。」

韓菲打敗了歐陽娜娜、李紫嫣等，在網路票選中奪下台灣「最美星二代」冠軍，她謙虛笑說：「每個人對美的定義不一樣，我覺得要找到自己的樣子跟特色，比起外在上的美，人格上的美是更重要的。」還幽默說：「會奪冠，是不是粉絲替我洗票啊。」