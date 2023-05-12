修杰楷不當好男人 新戲變身渣男 外遇還不顧婆媳問題

修杰楷近來嘗試擺脫「好男人」形象。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人修杰楷近日戲路擺脫「好男人」形象，但他說沒有特別挑選角色，只是剛好遇到，並開玩笑形容自己私下其實「超壞」，但女兒們都不怕他，「她們知道我只是在裝凶而已。」在「親愛壞蛋」中，修杰楷不僅外遇，也不顧老婆跟媽媽的婆媳問題，是婚姻中標準渣男；戲外他則全無婆媳問題困擾。

修杰楷的媽媽與老婆賈靜雯曾經在節目上展現出相處和睦的樣子，修杰楷笑曝沒有婆媳問題的原因，「我媽沒有在管我！」父母很享受過自己的日子，也不會過問兒子的婚姻生活，「他們一直都覺得我們很忙，但是都會固定一、兩個禮拜見面吃飯。」

「親」劇中有個青春期兒子，修杰楷透露，自己有了小孩後，也會很關注跟青少年問題有關的文章、議題，感嘆現今「網路世代」衍伸出很多問題，「都是我們小時候沒有經歷過的，也不能阻止小孩去接觸，所以家長反而要去改變、學習，同理知道這些感受比較重要。」

女兒咘咘、波妞還沒進入青春叛逆期，不過賈靜雯的大女兒「梧桐妹（Angel）」正值青春年華，修杰楷接觸的青少年相關文章可直接套用在Angel身上？他則形容：「我們相處比較像朋友，我覺得這是一個很棒的感受，在青少年時期，身邊有許多大哥哥、大姊姊可以陪著她很自在地聊天，是很難得的事情。」除了他之外，好友方志友、楊銘威等人也都跟Angel關係很好。