唱紅經典歌「水手」 鄭智化年底出輯

王偉忠(左)在節目中和鄭智化敘舊。(圖：翰森娛樂提供)

台灣資深唱將鄭智化當年以「星星點燈」唱響名號，如今61歲的他歌聲和創作力不墜，近日登上湖南衛視節目「聲生不息寶島季」，演繹經典作品「水手」，影片在24小時內獲43萬讚數，全場觀眾更是和他大合唱。多年未出新歌的他，透露年底前有望推出全新專輯，令歌迷期待不已。

鄭智化在節目中和老友王偉忠熱絡敘舊，提到自己不良於行，一度打擊很大，但後來想想也沒什麼，「難過一陣子後，想通了就面對它。」他以俗諺「一枝草，一點露」自勉，表示人若失去一項東西，會有另一項東西填補，老天總會賜與人存活的條件。

鄭智化的經典名曲「水手」在華語流行音樂奠定典範，30年來有無數翻唱版本。他表示這回參與錄影非常滿足，尤其當看到自己在大銀幕上亮相時，內心相當激動，製作單位架設三層的高架舞台，為了讓鄭智化能登上舞台，現場動用許多工作人員一層一層把他搬上去，錄完後又一層一層往下抬，他直說：「非常感謝工作人員的辛勞。」

多數人以為他早就沒在寫歌，但他其實一直都在創作，只是怕寫不出比過去更好的作品，所以遲遲未發表，疫情 這2、3年來，鄭智化沉澱心情，埋首寫了近20首歌曲，宣布年底會發行最新創作專輯。