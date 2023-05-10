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柯震東曝右眼曾掛彩「縫7針」 對方還落跑

記者黃保慧／綜合報導
柯震東表示出道前曾跟陌生人打球，被戳傷眼睛。（記者李政龍／攝影）
柯震東表示出道前曾跟陌生人打球，被戳傷眼睛。（記者李政龍／攝影）

柯震東近日出席臺北文學閱影展記者會，提到前陣子心情不好靠運動紓壓，有氧、打球，健身都做，但他表示現在不敢和不認識的人打籃球，回憶起出道前，剛拍完電影「那些年，我們一起追的女孩」，和不認識的人打籃球，大家打得太賣力不小心出意外，導致他右眼下方被流血縫了7針，今天還當場秀了當時的照片，畫面驚人。

柯震東表示最近因為工作壓力很大，除了靠社群抒發情緒，也會透過運動宣洩壓力，他回憶起以前打籃球打得很激烈的時期，一次為了搶球，意外讓他右眼皮下方內側受傷流血，還因此縫了7針，讓他開玩笑稱現在不太敢跟外人打球。

問及有沒有要求賠償？他無奈說：「他就跑掉了啊！」至於為什麼還留著照片？他笑說：「經典時刻一定要留的吧！」眼睛的掛彩和他先前拍「乩身」時遭無人機劃傷臉部同樣驚險，問及會不會有陰影？他幽默表示「都可以吧，人生就是要往前走。」

而他前陣子剛結束義大利烏迪內遠東國際影展活動，期間認識了許多影人，找了時間到處走動，但沒有豔遇，至於先前幫好友當伴郎，何時會會自己當新郎？他回：「還在找。」接下來將有新的作品與大家見面。

柯震東出席臺北文學閱影展記者會。（記者李政龍／攝影）
柯震東出席臺北文學閱影展記者會。（記者李政龍／攝影）

影展 義大利 社群

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