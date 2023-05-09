17歲女兒拍時尚大片 秀逆天長腿 洪曉蕾認輸喊：你贏啦

洪曉蕾(左)與女兒Dora獻上母女首次合體的時尚E Cover。（圖：SKM media提供）

名模洪曉蕾與女兒Dora獻上母女首次合體拍形象廣告，洪曉蕾單穿深V西裝外套展現傲人好身材，女兒Dora也不畏前浪大露逆天長腿，首次面對專業鏡頭就展現過人氣勢，讓洪曉蕾大讚「你贏啦！你贏，今天你第一名！」。

今年17歲的Dora，經常在洪曉蕾的社群媒體 上曝光，亭亭玉立的青春模樣讓大家直呼最強二代時尚 基因，首次挑戰和媽媽合拍時尚大片，Dora笑說剛開始有一點不自在，但過程中透過媽媽專業的引導，建立自信、彼此磨合，最後漸入佳境，「我覺得拍攝很好玩，雖然辛苦但我很享受，以前看媽媽拍攝的時候就覺得她很酷，內心希望有一天可以變得跟她一樣專業。」

Dora大露逆天長腿，氣勢更盛媽媽。（圖：SKM media提供）

洪曉蕾則在一旁補充：「我覺得她上手滿快的，如果我一直去配合她動作，可能會不夠自然，所以我就盡量做我自己，讓她也覺得她可以做自己，不一定要互相牽制，最後碰撞出有趣的火花。」Dora也分享這次拍攝最喜歡的look是巴黎世家，「雖然是褲裝，但多層次搭配Bra Top一樣可以很辣，我之前也看過BLACKPINK 的Jennie也穿過類似的風格，拍完當下很想直接把那套穿走。」拍攝現場還特地輸出洪曉蕾過去的經典雜誌作品，不但展現兩代時尚傳承的深刻意義，更記錄下兩人難得的好感情。

洪曉蕾(左)與女兒Dora獻上母女首次合體的時尚E Cover。（圖：SKM media提供）

對於女兒接班名模之路或進演藝圈的看法，洪曉蕾抱持開放態度，「我覺得還是要有興趣，順其自然，如果喜歡我當然一定支持，也會把我之前所學的知識通通交給她，但不會過度參與或干涉。」她認為，新世代年輕人如果被強加前人的做法反而會四不像，失去這個時代該有的風格和態度。

洪曉蕾(左)與女兒Dora獻上母女首次合體的時尚E Cover。（圖：SKM media提供）

Dora被問到外型想走什麼路線，Dora不加思索回答「BLACKPINK Style」，希望能和偶像BLACKPINK和超模Kendall Jenner一樣走又辣又酷，有自己獨特個性，就能駕馭各種風格。