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倪齊民拍曖昧戲 假戲真做不可能

記者陳慧貞╱綜合報導
倪齊民在八點檔「市井豪門」裡有兩段曖昧戲分。(圖：民視提供)
倪齊民在八點檔「市井豪門」裡有兩段曖昧戲分。(圖：民視提供)

台灣資深演員倪齊民，近期演出八點檔「市井豪門」扮演「李有貴」，劇中的他堪稱「孝子」，使盡手段滅證、掩蓋罪行，就為了幫兒脫罪。私下有兩個寶貝女兒的他，也早早準備好房子當作嫁妝，不過孩子們長大了後，他將房子賣掉，轉為教育基金，為理財重新做一番規畫。

在「市井豪門」中，倪齊民面對獨生子「李成龍」（吳東諺飾），從名字即可看出對兒子的期望甚高，無奈事與願違，他雖經常打罵，卻願意為兒付出一切；戲外，兩個女兒升上國中，青春期的孩子有主見，他對待孩子的溝通態度維持「溫柔的語調，堅定的立場」，例如她們想去同學家過夜，但因未滿18歲，於是在說出「不准」時，語氣不能太凶，盡量以朋友的方式「慢慢講」。

倪齊民過去有「倪公子」稱號，今年58歲的他，外表依然身材挺拔，近期還在劇中被安排兩段分別與陳仙梅、楚宣的曖昧戲分，被問是否假戲真做？他說，以前的戲較溫和，拍吻戲不是借位就是蜻蜓點水點到為止，除非演員私下真的談戀愛了，否則「假戲真做」幾乎不會發生，至於演親密戲，他笑說「年紀有了」，類似劇情也少了。

日前邱琦雯、王樂妍拍八點檔鬧出打架衝突，倪齊民坦言，過去拍「長男的媳婦」時劇中有媳婦打婆婆的戲，當時演員都無法接受，後來被製作人說服，才知原來社會上存在著許多「不可能」，每個家庭都有光怪陸離的事件發生，像現在觀眾口味變大了、猛藥愈下愈重，看到「市井豪門」也有女生打架、互抓頭髮情節，他一旁看了也覺得可怕。

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