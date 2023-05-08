蔡健雅、陳綺貞齊跳開花舞 嗨翻粉絲

陳綺貞(左)擔任蔡健雅演唱會嘉賓。(記者沈昱嘉／攝影)

歌后蔡健雅（Tanya）連續2天攻蛋開唱，第2場找來陳綺貞相挺，兩人睽違23年後再度合體，Tanya幽默說：「這是非常有歷史性的畫面，我們從上個世紀出道，慢慢走到這個世紀，一直維持資深少女創作歌手的身分。」

2000年，蔡健雅曾擔任陳綺貞演唱會嘉賓，這回自己穿綠色長洋裝、陳穿白色長洋裝，陳綺貞形容兩人有如女團，接著無預警乾跳一小段Jisoo「FLOWER」的開花舞，掀起一波高潮。兩人先合唱唯一一首音樂合作曲目「路口」，接著自彈自唱「旅行的意義」，蔡健雅還開心舉起陳綺貞的手轉圈，畫面浪漫又逗趣。

不過兩人沒私交，蔡健雅坦言這些年不曾聯絡，去年在電梯偶遇才開始交流，蔡健雅說：「接近演唱會時，宇宙的聲音又出來了『綺貞當嘉賓』。」提出邀請後，陳綺貞火速點頭答應，她興奮表示「這應該是宇宙的安排」。

蔡健雅一連帶來「無底洞」、「記念」、「達爾文」等金曲，其中兩大挑戰為升降台、高跟鞋，彩排時必須不停升降克服恐懼，還得忍痛穿著高跟鞋，加上乾冰和場內冷氣讓她相當不適，一度還喊卡喝水，「我的歌真的不好唱，我給自己很多壓力，希望你們聽我的歌盡情地哭吧，也謝謝你們讓我走進你們的心裡。」演唱會下月將移師香港 。