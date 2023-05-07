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香港開唱創紀錄 周杰倫大秀籃球舞

記者梅衍儂╱綜合報導
周杰倫在香港演唱會唱「鬥牛」時，帶來花式籃球舞。(圖：杰威爾提供)
周杰倫在香港演唱會唱「鬥牛」時，帶來花式籃球舞。(圖：杰威爾提供)

台灣歌手周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會5日起於香港中環海濱活動空間展開7場演出，這是他首度在香港戶外場地開唱，好天氣搭配好心情，他一連帶來40多首歌曲，場內2萬名粉絲座無虛席，high翻中環海濱。

「嘉年華」香港站的7場演唱會將累積14萬名觀眾，周杰倫是創下該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾的歌手。

整場演唱會帶領歌迷重溫過去的多首經典歌曲，也加入新歌「紅顏如霜」、「倒影」、「粉色海洋」等，唱到「鬥牛」時，周杰倫穿著特別訂製的牛仔運動風服裝，與舞者們帥氣呈現花式籃球，舞台上亮眼的粉紅色籃球在周杰倫手上揮灑自如，炫技的控球動作搭配音樂節奏，讓歌迷看得目不轉睛。

周杰倫特地帶來一首他寫給陳小春的粵語歌曲「獻世」，全場熱情大合唱。

周杰倫笑說：「以前在紅磡辦演唱會的時候，都會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今天辦在這個地方，好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？今天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不會」，周杰倫說：「對嘛！這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是啊？」

周董人緣超好，張學友事前特地從澳門過來為他加油打氣，之後還傳簡訊給他，要他加油。而演唱會後台是一片花海，包括成龍、曾志偉、張學友、郭富城、謝霆鋒、草蜢、楊千嬅等藝人都送花祝賀演唱會成功。

周杰倫 香港 澳門

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