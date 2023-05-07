4金歌后蔡健雅首唱台語歌 搞瘋團員

蔡健雅在台北小巨蛋舉辦演唱會，首次挑戰台語歌「向前走」和「樹枝孤鳥」。(記者沈昱嘉／攝影)

金曲歌后蔡健雅Tanya6日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，2場2.2萬張門票賣光，票房進帳5000萬元(台幣，下同，約162萬美元)，這場前年開始的巡演誠意滿滿，她不但更新5套服裝，還斥資300萬打造機關「宇宙青鳥號」，更首次挑戰台語歌，帶來「向前走」和「樹枝孤鳥」。

蔡健雅以一襲「青鳥裝」手持吉他，乘坐離地4公尺高的「宇宙青鳥號」空降台北小巨蛋，唱完「Bluebirds」、「失語者」後說，「我今天是一隻鳥，美嗎？謝謝，我最近蠻貪心的，我對宇宙下了很多訂單。」上回開唱疫情 嚴峻，氣氛緊繃，「結束後我告訴自己不行，我一定要再一次回來小巨蛋，所以去年我就跟宇宙說，親愛的宇宙，請讓我搶到2023年5月6、7日的檔期，我是不是很厲害？」

不諳台語的蔡健雅，這次特別為演唱會苦練，她自嘲：「只聽得懂0.001％，所以不要跟我說台語。」並直呼：「這中間有非常大的翻玩空間，很過癮！」

說起這項挑戰，她透露是因為禁不起激，事前開會討論時，有人嗆「不然你唱台語啊」，Tanya被燃起戰鬥魂。她用羅馬拼音學台語，每天苦背，團隊每個人都被拖下水，「尤其練團時每位樂手、合聲都是我的台語小老師，一直糾正我這個小學生，他們都快瘋了。」