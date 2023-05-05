我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英外長與中國國家副主席會談 闡明對港台新疆看法

世說新聞╱人不如狗？華人月花數千只為愛犬...

曝媽媽年輕美照 曾莞婷揭母女關係「相愛相殺」每天吵

記者杜沛學／台北即時報導
曾莞婷(右)與媽媽關係「相愛相殺」。（公關提供）
曾莞婷(右)與媽媽關係「相愛相殺」。（公關提供）

台灣本土劇女神曾莞婷為宣傳網購平台母親節活動，曝光媽媽年輕時的美照，讓網友大讚曾莞婷遺傳到媽媽五官精緻又立體的好基因。她形容與媽媽的相處：「當金牛女兒遇上魔羯媽媽，永遠相愛相殺！」

曾莞婷透露，在爸爸過世後，她就主動把媽媽接到家裡同住。而母女倆總是床頭吵、床尾和，且每次吵完架都是女兒先低頭求和，最多也只會冷戰一天，畢竟到了晚上還是要睡在一起。

問及每天與媽媽同住的相處模式，曾莞婷說，媽媽常有很多飯局或是跟朋友出遊的行程，「她永遠把玩樂放在第一，比我還愛玩！」貪玩的媽媽也讓曾莞婷時常覺得自己比較像老媽子，得盯著媽媽每天何時才回到家。她更分享，媽媽比線上女明星都還愛漂亮，曾莞婷常常發現找不到自己的衣服或是高跟鞋，原本都以為是自己亂塞沒看到，後來看到媽媽的臉書後，才發現原來都被媽媽拿去穿在身上了，讓她哭笑不得。

談到兩人平日的生活習慣，曾莞婷也分享，很多長輩們會習慣把沒有在使用的東西留著、捨不得丟掉，媽媽也是這樣，所以她都會趁媽媽出遠門時趕快把不必要的東西丟掉，讓家裡能挪出多一點空間可利用；雖然媽媽愛囤物，但她和媽媽其實都是很愛乾淨的人，這次她也有考慮把有自動功能的打掃機器列為母親節禮物的候選商品，希望能讓媽媽平日不要太操勞。

曾莞婷精選出她心目中激推的母親節禮物清單，也引起網友熱烈討論，紛紛提出五花八門的建議，更有網友開玩笑表示「送個女婿最實在」、「小朋友才做選擇，大人全部都買」，讓曾莞婷也笑回：「你一定是我媽派來的！」

曾莞婷分享媽媽年輕美照。（公關提供）
曾莞婷分享媽媽年輕美照。（公關提供）
曾莞婷為媽媽精心挑選母親節禮物。（公關提供）
曾莞婷為媽媽精心挑選母親節禮物。（公關提供）

母親節 臉書

上一則

攻進米其林？貝克漢家長子三腳貓廚藝卻成主角

延伸閱讀

e-Dream 母親節特惠 植牙第二顆半價

e-Dream 母親節特惠 植牙第二顆半價
芝加哥淡江校友會歡慶母親節 5/13辦茶會

芝加哥淡江校友會歡慶母親節 5/13辦茶會
北加福智 5/14免費母親節園遊會

北加福智 5/14免費母親節園遊會
母親節餐會 謝莉靖唱出「惠特尼」母親的愛

母親節餐會 謝莉靖唱出「惠特尼」母親的愛

熱門新聞

宋慧喬20年前的得獎畫面(左)與如今獲百想視后的得獎畫面。(截自影片)

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

2023-04-30 12:42
羅妮威利森被捕捉到在街邊翻垃圾充飢。圖／摘自IG

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

2023-04-30 09:26
河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
古力娜扎穿了一條褲子引發了爭議。（取材自微博）

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

2023-04-29 19:35
朴恩斌以「非常律師禹英禑」拿下第59屆百想藝術大賞電視部門大賞。（截自YouTube）

拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

2023-05-03 19:30
韓團SHINee。(美聯社)

咖啡店不想讓學生待太久 秘訣是狂播這首「大考禁曲」

2023-04-30 10:13

超人氣

更多 >
中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉

研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉
連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？

連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？