曝媽媽年輕美照 曾莞婷揭母女關係「相愛相殺」每天吵

曾莞婷(右)與媽媽關係「相愛相殺」。（公關提供）

台灣本土劇女神曾莞婷為宣傳網購平台母親節 活動，曝光媽媽年輕時的美照，讓網友大讚曾莞婷遺傳到媽媽五官精緻又立體的好基因。她形容與媽媽的相處：「當金牛女兒遇上魔羯媽媽，永遠相愛相殺！」

曾莞婷透露，在爸爸過世後，她就主動把媽媽接到家裡同住。而母女倆總是床頭吵、床尾和，且每次吵完架都是女兒先低頭求和，最多也只會冷戰一天，畢竟到了晚上還是要睡在一起。

問及每天與媽媽同住的相處模式，曾莞婷說，媽媽常有很多飯局或是跟朋友出遊的行程，「她永遠把玩樂放在第一，比我還愛玩！」貪玩的媽媽也讓曾莞婷時常覺得自己比較像老媽子，得盯著媽媽每天何時才回到家。她更分享，媽媽比線上女明星都還愛漂亮，曾莞婷常常發現找不到自己的衣服或是高跟鞋，原本都以為是自己亂塞沒看到，後來看到媽媽的臉書 後，才發現原來都被媽媽拿去穿在身上了，讓她哭笑不得。

談到兩人平日的生活習慣，曾莞婷也分享，很多長輩們會習慣把沒有在使用的東西留著、捨不得丟掉，媽媽也是這樣，所以她都會趁媽媽出遠門時趕快把不必要的東西丟掉，讓家裡能挪出多一點空間可利用；雖然媽媽愛囤物，但她和媽媽其實都是很愛乾淨的人，這次她也有考慮把有自動功能的打掃機器列為母親節禮物的候選商品，希望能讓媽媽平日不要太操勞。