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78歲凌峰移居清邁6年 高歌氣足聲悠揚

​​娛樂新聞組／綜合報導​
凌峰移居泰國清邁過著清靜的生活已6年。（取材自抖音）
凌峰移居泰國清邁過著清靜的生活已6年。（取材自抖音）

78歲資深藝人凌峰主持節目「八千里路雲和月」並擔任節目旁白，招牌光頭及嗓音讓人留下深刻印象，淡出演藝圈已久的他去年因老友李立群拉他一起玩抖音再露面。

噓！星聞引述中時新聞網報導，凌峰曾經歷心臟手術、腦溢血，一度住進ICU，嚴重時嘴歪、身體半邊不能動，甚至還出現幻覺，好在經過治療及親友照顧，漸漸康復。而他移居泰國清邁過著清靜的生活已6年，選擇當地一來覺得適合養病，二是早年做節目曾到訪泰北，多次走訪有了感情。

報導還提到，交遊廣闊的凌談到上個月離世的雕刻大師朱銘，讚友人非常傑出，作品讓人震撼，聞驟逝消息讓他感傷。

凌峰也感嘆隨著年歲增長，這幾年親友接連離世，「弟弟走了、二妹妹去年也走了，許多老友、老同學也不在，我的身體還健康著，很感恩、很幸運；生命嘛，都是一個檻接一個檻，好在復原力量很強大。」

而凌峰因老友李立群也加入玩抖音，去年8月還分享唱歌影片，依舊氣足，歌聲悠揚，今年年初也穿著一身紅喜氣洋洋向大家拜年。

凌峰昔日曾和張菲、張魁等人主持綜藝節目，紅遍大街小巷，80年代憑著主持「八千里路雲和月」獲得金鐘獎教育文化節目主持人獎，也成為首位到大陸拍片的台灣藝人。

抖音 手術 教育

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