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網酸靠幸運 昆凌高EQ回：夠努力才配

記者杜沛學​​／綜合報導​
昆凌自認也有缺點，如此人生才精采。（圖：ELLE提供）
昆凌自認也有缺點，如此人生才精采。（圖：ELLE提供）

昆凌嫁給天王周杰倫後，生下三個孩子，狀態依舊保持得宜，和老公也經常公開放閃，被認為是「人生勝利組」，有網友認為她「只是幸運」，昆凌高EQ回：「擁有了幸運要夠努力，才配得上這份幸運。」接受雜誌訪問時，也不避諱談自己的缺點，「我覺得就是因為不完美，所以人生才精采。」

昆凌分享：「我覺得有時候幸運來了，但是我還沒有那個能力去接住的話就會有一點遺憾。這個概念是書到用時方恨少吧，會想說如果自己再儲備多一點能量、在不同的事情上再多點努力，當有一天幸運來了剛好能夠接住它就太好了！」

即使發言多半早熟，偶爾又充滿孩子氣，昆凌意識到自己的老靈魂和幼稚特質同時並存，認為體內住著一個長不大的小女孩，「我覺得我像是被封鎖在十幾歲的時候，因為出道後有經紀人，工作再久一點開始會有助理，大家都把我照顧得很好。」

昆凌繼續表示：「我剛生完小孩那陣子，有一度想說我好像生活技能零分，有些事情自己不太知道怎麼處理。當然會有很羨慕其他同齡人的地方，希望自己可以再獨立一點，例如去菜市場跟阿姨說：阿姨，這個蔥可不可以算便宜一點？」

昆凌認為即使幸運也要夠努力，才配得上擁有。（圖：ELLE提供）
昆凌認為即使幸運也要夠努力，才配得上擁有。（圖：ELLE提供）

從第一胎到第三胎， 養育小孩的過程昆凌也經歷過崩潰時刻，但不論在教育還是教養上是絕對理性。她開玩笑說三寶是自己的實驗品，「我覺得孩子個性都不太一樣，需要因材施教，還要多一點同理心，站在他們的角度去想。我儘量不在他們面前爆炸，表現得很平淡，因為我怕他們吸收到這種情 緒長大後也會反映出來，所以想生氣的時候我就一個人去廁所。」

不再把自己放第一順位，當媽後以孩子的感受為優先，昆凌形容：「以前我最討厭有時間表，因為感覺好像被侷限住了，好有壓力。可是小孩出生之後，我開始變得比較有計畫性，知道自己要怎麼分配時間，覺得事情需要按部就班。」

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