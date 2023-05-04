台灣第一組 閃靈樂團登葛萊美獎節目

閃靈樂團成為台灣首組登上葛萊美獎節目的藝人。（取材自Instagram）

閃靈樂團今年推出新歌「護國山」入選美國葛萊美 獎Global Spin節目的5月主要推薦，成為台灣首組登上葛萊美獎節目的藝人，獨家播出閃靈「護國山」大港開唱實況演出影片。

中央社報導，閃靈樂團成軍以來，已站上美國Ozzfest、日本 FujiRock、Summer Sonic、德國 WOA等國際重要音樂祭，演唱會足跡踏遍全球各大洲，登上許多重要搖滾雜誌封面、受國際搖滾樂界肯定。

2016年閃靈主唱林昶佐（Freddy）擔任立法委員後，樂團轉為低度運作，直至2023年3月才推出闊別多年的新曲「護國山」，立刻被英國權威搖滾雜誌Metal Hammer選為「全球十大重金屬新曲」，並獲德國慕尼黑音樂影片大獎「最佳亞太音樂影片」。

Global Spin是美國葛萊美獎製作的音樂節目單元，每月推薦來自世界各國的歌手新曲，亞洲樂壇包括南韓男團ENHYPEN、歌手B.I、日本的卡莉怪妞、中國的張藝興都曾登上節目。

閃靈此次以新曲「護國山」成為台灣第一個入選Global Spin的樂團，團長葉湘怡（Doris）透過經紀公司表示，「這是Global Spin第一次主推重金屬歌曲，就是來自台灣的閃靈，我覺得很榮幸。」Freddy也說：「這場實況包括壯闊的高雄港景也入鏡，希望全球觀眾能看到美麗的台灣。」

閃靈社群轉發葛萊美獎節目中的「護國山」演出影片，閃靈官方也公告後續將釋出與第33屆金曲獎最佳新人珂拉琪合體演出的「合掌」、「暮沉武德殿」兩首現場版單曲。