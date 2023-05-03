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產後亮相被問生第二胎？林志玲笑：我辦不到

記者陳建嘉／綜合報導
林志玲出席代言活動，自豪身材已恢復從前苗條模樣。(記者王聰賢／攝影)
林志玲出席代言活動，自豪身材已恢復從前苗條模樣。(記者王聰賢／攝影)

48歲林志玲近日出席醫美產品記者會，近半年未露面，她透露這段時間都在家裡照顧小孩，自豪身材已經恢復到產前的苗條模樣，並穿上當年婚禮After Party的流蘇小禮服亮相。林志玲事業、家庭兩得意，被問是否有意生第二胎？她露出招牌微笑說：「我辦不到，對不起我真的辦不到。」

林志玲認為現在的生活已經很幸福，直言孩子是上帝給她最美好的禮物，想用一生好好照顧家庭，一個就已經很滿足了，如今兒子已經一歲多，她說小孩愈來愈活潑、好動，「其實寶貝現在比較黏我，但喜歡跟爸爸一起玩遊戲」。

林志玲這一年當媽，因為時常用骨盆和腹部的地方去抱孩子，造成姿勢不良，身上的肉也會囤積，她有天帶兒子出門時看到鏡中的自己嚇了一大跳，覺得身材走樣，後來透過朋友介紹才開始接觸醫美，積極瘦身後才恢復到結婚前的狀態，連老公AKIRA都稱讚她很瘦。林志玲與AKIRA都擁有好身材，卻不會一起運動，「他運動量太大，我跟不上，壓力好大」。

好友小S時常在節目、公開場合上與林志玲鬥嘴，兩人同天巧合選在信義區出席記者會，小S受訪時還笑嗆為了配合林志玲，特別提早自己的活動時間，「但為什麼是我要避開她？」林志玲則幽默回應，是怕記者都衝去小S的記者會，才選擇將時間往後移。

林志玲 小S

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