戲說從頭／台首部二戰題材劇「聽海湧」 演員挑戰極限

黃冠智在新戲「聽海湧」中拍倒吊戲反覆拍攝達20幾次，大呼差點撐不住。(圖：公視提供)

首部以台灣人為視角的二戰時代劇「聽海湧」，歷經兩個月拍攝殺青，該劇勾勒罕為人知的台籍戰俘監視員悲愴的生存血淚史，三名主演吳翰林、黃冠智、朱宥丞在戲中不斷考驗精神與體力極限，殺青後都不約而同表示：「真的好難！」

曾獲台北電影節非常新人的吳翰林、金鐘男配角黃冠智、「俗女養成記」中的「小蔡永森」朱宥丞，分別飾演遠赴南洋小島的「台籍戰俘監視員」三兄弟志遠、榮輝、德仔，三人在戰火下相互依靠。

黃冠智坦言，幾乎每一場戲都很難，體力上最難的一場是他被倒吊起來的戲，因反覆拍攝多次，足足被倒吊了20多次，「我拍到頭暈眼壓重，眼睛根本張不開，也是我第一次在拍戲現場說需要休息，因為真的撐不住！」

吳翰林首次嘗試吊鋼絲戲，還要在懸崖上拍攝，他透露吊鋼絲讓人感到窒息，在懸崖邊的拉扯，被大小石頭刮傷或撞擊，但也因為有了鋼絲，讓他有安全感可以全力拍攝高難度動作戲，「這種體驗是從未有過的，演起來非常過癮。」

年紀最小的朱宥丞同樣有不少肢體衝突戲，對他來說是一大挑戰，「要把無奈、委屈、憤怒等情緒表現出來，但又要顧及到怎麼保護自己。」

朱宥丞（左起）、黃冠智、吳翰林在「聽海湧」中飾演在戰火下互相依靠的三兄弟。(圖：公視提供)

連俞涵與施名帥在劇中飾演領事夫婦，因遭捕淪為戰俘，成大時代下被迫分離的苦命夫妻檔，2人繼影集「黑喵知情」後再度搭檔演夫妻。