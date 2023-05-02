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戲說從頭／台首部二戰題材劇「聽海湧」 演員挑戰極限

記者陳慧貞╱綜合報導
黃冠智在新戲「聽海湧」中拍倒吊戲反覆拍攝達20幾次，大呼差點撐不住。(圖：公視提供)
黃冠智在新戲「聽海湧」中拍倒吊戲反覆拍攝達20幾次，大呼差點撐不住。(圖：公視提供)

首部以台灣人為視角的二戰時代劇「聽海湧」，歷經兩個月拍攝殺青，該劇勾勒罕為人知的台籍戰俘監視員悲愴的生存血淚史，三名主演吳翰林、黃冠智、朱宥丞在戲中不斷考驗精神與體力極限，殺青後都不約而同表示：「真的好難！」

曾獲台北電影節非常新人的吳翰林、金鐘男配角黃冠智、「俗女養成記」中的「小蔡永森」朱宥丞，分別飾演遠赴南洋小島的「台籍戰俘監視員」三兄弟志遠、榮輝、德仔，三人在戰火下相互依靠。

黃冠智坦言，幾乎每一場戲都很難，體力上最難的一場是他被倒吊起來的戲，因反覆拍攝多次，足足被倒吊了20多次，「我拍到頭暈眼壓重，眼睛根本張不開，也是我第一次在拍戲現場說需要休息，因為真的撐不住！」

吳翰林首次嘗試吊鋼絲戲，還要在懸崖上拍攝，他透露吊鋼絲讓人感到窒息，在懸崖邊的拉扯，被大小石頭刮傷或撞擊，但也因為有了鋼絲，讓他有安全感可以全力拍攝高難度動作戲，「這種體驗是從未有過的，演起來非常過癮。」

年紀最小的朱宥丞同樣有不少肢體衝突戲，對他來說是一大挑戰，「要把無奈、委屈、憤怒等情緒表現出來，但又要顧及到怎麼保護自己。」

朱宥丞（左起）、黃冠智、吳翰林在「聽海湧」中飾演在戰火下互相依靠的三兄弟。(圖：...
朱宥丞（左起）、黃冠智、吳翰林在「聽海湧」中飾演在戰火下互相依靠的三兄弟。(圖：公視提供)

連俞涵與施名帥在劇中飾演領事夫婦，因遭捕淪為戰俘，成大時代下被迫分離的苦命夫妻檔，2人繼影集「黑喵知情」後再度搭檔演夫妻。

除了主要演員外，「聽海湧」也公開國際演員陣容，演出「斯卡羅」受好評的周厚安飾演澳洲軍事檢察官威廉日本知名劇場演員塚原大助、怪物新秀松大航分別飾演嚴肅的日本指揮官和熱血的日本律師；全片主要演員由英、日、美、澳與馬來西亞組成，片場各種語言交錯，宛如小型聯合國。

施名帥(左)、連俞涵在「聽海湧」中飾演領事夫婦。(圖：公視提供)
施名帥(左)、連俞涵在「聽海湧」中飾演領事夫婦。(圖：公視提供)

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