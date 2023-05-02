戲說從頭／台首部二戰題材劇「聽海湧」 演員挑戰極限
首部以台灣人為視角的二戰時代劇「聽海湧」，歷經兩個月拍攝殺青，該劇勾勒罕為人知的台籍戰俘監視員悲愴的生存血淚史，三名主演吳翰林、黃冠智、朱宥丞在戲中不斷考驗精神與體力極限，殺青後都不約而同表示：「真的好難！」
曾獲台北電影節非常新人的吳翰林、金鐘男配角黃冠智、「俗女養成記」中的「小蔡永森」朱宥丞，分別飾演遠赴南洋小島的「台籍戰俘監視員」三兄弟志遠、榮輝、德仔，三人在戰火下相互依靠。
黃冠智坦言，幾乎每一場戲都很難，體力上最難的一場是他被倒吊起來的戲，因反覆拍攝多次，足足被倒吊了20多次，「我拍到頭暈眼壓重，眼睛根本張不開，也是我第一次在拍戲現場說需要休息，因為真的撐不住！」
吳翰林首次嘗試吊鋼絲戲，還要在懸崖上拍攝，他透露吊鋼絲讓人感到窒息，在懸崖邊的拉扯，被大小石頭刮傷或撞擊，但也因為有了鋼絲，讓他有安全感可以全力拍攝高難度動作戲，「這種體驗是從未有過的，演起來非常過癮。」
年紀最小的朱宥丞同樣有不少肢體衝突戲，對他來說是一大挑戰，「要把無奈、委屈、憤怒等情緒表現出來，但又要顧及到怎麼保護自己。」
連俞涵與施名帥在劇中飾演領事夫婦，因遭捕淪為戰俘，成大時代下被迫分離的苦命夫妻檔，2人繼影集「黑喵知情」後再度搭檔演夫妻。
除了主要演員外，「聽海湧」也公開國際演員陣容，演出「斯卡羅」受好評的周厚安飾演澳洲軍事檢察官威廉；日本知名劇場演員塚原大助、怪物新秀松大航分別飾演嚴肅的日本指揮官和熱血的日本律師；全片主要演員由英、日、美、澳與馬來西亞組成，片場各種語言交錯，宛如小型聯合國。
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