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「康熙」男星昔月入百萬 吸毒毀形象神隱10年近況曝光

噓！星聞／即時報導
郭世倫近來新開民宿。（取材自Instagram）
郭世倫近來新開民宿。（取材自Instagram）

郭世倫過去在演藝圈曾是節目「康熙來了」的常客，最風光時曾月入百萬元台幣，他在2013年爆出吸毒風波後形象大受打擊，同時和前妻Nina婚變，就此淡出演藝圈，搬到墾丁重新開始。近來李易帶著親友到宜蘭玩，正巧住的就是郭世倫的民宿，郭世倫近況更意外引發網友關注。

李易4月30日在臉書發文表示：「好多年沒有看到郭世倫，他現在經營的宜蘭包棟民宿非常的舒服，服務也很好，甚至有按摩放鬆可以預約，真的大推，也希望這個老朋友一切順利，平安，真的很開心看到你。」雖然他在發文中並未曝光郭世倫身影，不過卻也引來許多網友討論。

事實上，前幾個月網紅作家女王就曾透露郭世倫近況，還曝光與郭世倫的合照，照片中郭世倫看起來氣色不錯，網友們頻頻直呼「好久沒看到他」。

郭世倫當年在演藝圈風光時最高可月入百萬，但吸毒讓他演藝生涯跌至谷底，前妻Nina在出事後指控他五大罪狀，包括吸毒、家暴、賭博、少給家用及疑似隱疾和妻子分居一年，接著就訴請離婚，一夜之間失去所有，他選擇離開台北到墾丁擺攤，默默低調打拚，2019年他在臉書分享經營的民宿外觀，如今民宿事業似乎還拓點到宜蘭，成功東山再起。

李易透露郭世倫近況。（截圖自李易臉書）
李易透露郭世倫近況。（截圖自李易臉書）

民宿 臉書 家暴

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