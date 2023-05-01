戲裡氣出譫妄症 翁家明私下自律養生保持凍齡

翁家明平日注重保養，生活運動自律維持好體態。（圖：民視提供）

台灣資深藝人翁家明近期演出黃金時段電視劇「市井豪門」，劇中他扮演集團總裁，卻為獨生女「謝雅君」（顏曉筠飾）搶男人、設局陷害人等惡形惡狀，氣到得「譫妄症」（急性認知功能障礙），提到若現實生活中有這樣的女兒？他大驚失色，嚇到直呼：「那還得了！那已經是寵女兒寵過頭了，謝雅君那是無藥可救了！」

為了演出得「譫妄症」角色，翁家明特別上網做功課，表示該病症並非「失智 」，是可治癒症狀，只是通常好發於老年病人，會伴隨著其他病症而來，因此他平日就非常注重保養，認為要維持體態、外表凍齡，靠的就是生活運動自律。

他平常固定會爬山、游泳 、健身 ，每回運動事前一定會按照自己的工作、生活排定時程，維持運動的一定頻率；至於飲食方面，他偏重蔬果、盡量少吃肉，澱粉類則放在早餐，注重體內環保，「食物送到面前，一定會經過思考，知道這樣東西吃進去對身體不好，就不要吃」，他舉例，以前非常愛吃花生，任何花生製品都愛，甚至別人拿來抹吐司的花生醬，他會整罐挖來吃，但自從有了年紀後，「我只敢挖一湯匙吃解饞即可，這樣可以少做1小時的運動」。

提到劇中的女兒行徑，令當老爸的他頭痛，翁家明現實中對自己的女兒，則採開明方式，指女兒只要跟同學出去、去哪、做什麼都告知原因，基本都會同意出門，「女兒還是學生，我比較不贊成她和社會人士來往，只要是和同學在一起，她願意跟我們說，這樣就可以了」。