經典名曲「對面的女孩看過來」 原作神隱9年變這樣

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記者林士傑／綜合報導
陳威全(右)即興邀偶像阿牛(陳慶祥)上台合唱。(圖：上行娛樂提供)
陳威全(右)即興邀偶像阿牛(陳慶祥)上台合唱。(圖：上行娛樂提供)

馬來西亞歌手陳威全熬過主辦方退出危機，一己之力承擔所有票務問題，上周末在家鄉大馬登場的「再任性一把，Never Give Up 20周年回家演唱會」完美落幕。當天正是他的雙親44周年結婚紀念日，讓演出更具意義，愛唱歌的陳媽媽特別擔任彩蛋嘉賓，與他對唱「我只在乎你」，陳威全還邀爸爸、妹妹以及妹夫登台，場面格外感人。

陳威全自彈自唱一連串金曲。(圖：上行娛樂提供)
陳威全自彈自唱一連串金曲。(圖：上行娛樂提供)

陳威全大學畢業後赴台追尋音樂夢，後來成為台灣女婿與老婆與有三子，就在出道20周年之際回鄉開唱，帶來自己的金曲之外，也準備寫給言承旭的「我會很愛你」、蕭亞軒「我陪你哭」、丁噹「我愛他」、楊丞琳「仰望」等等，他感性表示：「馬來西亞有許多很厲害的歌手在海外打拚，我相信他們跟我的心情是一樣的，無論我們在外多麼努力，都希望回家得到大家的肯定。」

陳威全選在出道20周年之際回家鄉大馬開唱。(圖：上行娛樂提供)
陳威全選在出道20周年之際回家鄉大馬開唱。(圖：上行娛樂提供)

他邀來好友方泂鑌擔任嘉賓，合唱「我要放假」時突然小秀舞技，唱完還作勢要親吻對方臉頰，卻被躲開，他笑虧方泂鑌的黑白西裝像是新郎，方泂鑌立刻回擊：「如果我是白馬王子的話，你就是腿上長滿亮片的男人，而且我看得出你很喜歡這件褲子，從一開始就穿到現在。」陳威全表示因為造型師形容亮片是一條一條縫上去的，如同自己的音樂路，方炯鑌妙回：「我覺得你還滿好說服的。」

陳威全(左)邀方泂鑌擔任嘉賓。(圖：上行娛樂提供)
陳威全(左)邀方泂鑌擔任嘉賓。(圖：上行娛樂提供)

此外，陳威全看到偶像阿牛（陳慶祥）前來朝聖，一時興起拉著對方上台合唱「對面的女孩看過來」，自2014年淡出歌壇的阿牛預告自己也要辦演唱會，直喊：「我會叫他（指陳威全）花錢買票，我的演唱會票貴一點，一定要來喔。」後來陳威全飛到大馬的黃美珍請上台，讓全場觀眾驚喜不已。

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