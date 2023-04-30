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周杰倫自誇「總是第1」被嗆該謙虛 冷回：總是有在吠的

記者林士傑／即時報導
周杰倫的專輯「最偉大的作品」奪得IFPI（國際唱片業協會）2022「全球十大專輯銷量榜」冠軍。(圖：杰威爾音樂提供)
周杰倫的專輯「最偉大的作品」奪得IFPI（國際唱片業協會）2022「全球十大專輯銷量榜」冠軍。(圖：杰威爾音樂提供)

台灣歌手周杰倫（周董）近日在Instagram發文，提到「有些藝術家一輩子在求新求變，有些人不變應萬變，請問如果已經是第一名的人要怎麼變」， 同時hashtag自己的歌曲「三年二班」、「外婆」和「飄移」，未料引發正反兩極化留言，對此他也不忍了，在Instagram開嗆：「沒有周氏幽默的朋友們，請別來我的地盤。」

有網友說「你能不能謙虛點，你這個第一是大家為情懷買(埋)單，是因為你以前厲害，而不是因為你現在厲害」、「人是需要不斷學習的，哪有一直的第一」、「自我滿足才是殺死藝術的罪魁禍首，我以為你不會但看來是我錯了」；但也有人幫緩頰說「一堆不懂杰倫的幽默！！！！他是謙虛的人，如果臭屁，肯定是在開玩笑」、「第一名的人只有超越自己了」。

周杰倫發文引來正反兩極化留言。(取材自Instagram)
周杰倫發文引來正反兩極化留言。(取材自Instagram)

面對網友留言，周董在限時動態Po狗看著馬的照片說「因為高處不勝寒，在圈子這麼久了，總是有在吠的，不過第一名而已，有什麼呢？對吧」，接著又說「沒有周氏幽默的朋友們，請別來我的地盤」，另有粉絲貼出「三年二班」歌詞「這第一名到底要多強」、「外婆」歌詞「我沒輸，不需要改變」跟「飄移」的歌詞「我除了第一，其他沒有興趣」，讓周董轉發表示「懂喔」。

周杰倫暗嗆酸民是狗在吠。(取材自Instagram)
周杰倫暗嗆酸民是狗在吠。(取材自Instagram)

周杰倫希望酸民別看自己的Instagram。(取材自Instagram)
周杰倫希望酸民別看自己的Instagram。(取材自Instagram)

其實周董近來才締造新紀錄，以「最偉大的作品」專輯奪得IFPI（國際唱片業協會）2022「全球十大專輯銷量榜」冠軍，不僅是該榜有史以來第一張華語專輯進入前十大，且他也榮登第一位奪冠的華語歌手。

周杰倫

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