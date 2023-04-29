對戲楊紫瓊、關繼威、吳彥祖 劉敬不緊張

劉敬(左)和影后楊紫瓊(右)首度合作，他飾演楊紫瓊的姪兒。（圖：Disney+提供）

在「華燈初上」中飾演林心如兒子新生代演員劉敬，進軍好萊塢 的首部作品「西遊ABC」最近曝光預告，他不但和奧斯卡影后楊紫瓊 同框，和男配角關繼威及不老男神吳彥祖都有對手戲。他在劇中飾演楊紫瓊的姪子、吳彥祖的兒子，透露跟這些超級大咖合作一點也不緊張，甚至才來美拍戲就結交不少好友，急著把經紀人趕回台灣。

19歲演員劉敬，當時透過試鏡錄取進軍好萊塢拍美劇的機會，他從小就學跆拳道，還是黑帶三段高手，曾在記者會上小露身手，一口氣劈開五片木板。私下英文也不錯的他到了好萊塢才發現合作對象都是超級大咖，笑說因為經歷「華燈初上」震撼教育，和國際大咖合作絲毫不畏懼。

他在劇中飾演吳彥祖兒子，是個轉學生，父子倆幾乎一見面就打架，劉敬還拿出金箍棒和吳彥祖對打，拍打戲完全難不倒劉敬，螢幕上雖然和吳彥祖不合，但兩人私下都愛NBA，最愛聊的話題也是NBA。

他透露見到楊紫瓊就知她是大明星，彼此聊天都用中英文夾雜，楊紫瓊很大方，主動請他們吃飯，私下作風十分親民。後來楊紫瓊和關繼威獲得奧斯卡獎 時，劉敬也非常開心，經紀人透露，因為劇中很多年輕演員，劉敬不到兩周就結交一票好友，於是要隨行的兩位經紀人放心回台灣，表示自己可以獨立自主。